فتاوى تشغل الأذهان.. أيهما مقدم على الآخر زواج الابن أم الحج.. وهل صلاة الجماعة في البيت تغني عن أدائها في المسجد.. وهل تصح صلاة من أدرك الإمام بتكبيرة واحدة

فتاوى تشغل الأذهان

• هل تصح صلاة من أدرك الإمام راكعًا بتكبيرة واحدة؟

• أيهما أولا تزويج الابن أم أداء فريضة الحج؟

• هل صلاة الجماعة في المنزل تجزئ عن أدئها في المسجد

نشر "صدى البلد"، عددا من الفتاوى على مدار الساعات الماضية والتي يبحث عن أجوبة عنها كثيرون، وقد بينت أحكامها دار الإفتاء ومن أبرزها

هل تصح صلاة من أدرك الإمام راكعًا بتكبيرة واحدة؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي المتعلق بمن يدخل إلى الصلاة ويجد الإمام في حالة الركوع، فيقوم بالتكبير مرة واحدة فقط ثم يركع مباشرة، وهو من الأسئلة الشائعة التي تتكرر بين المصلين.

وبيّنت الدار أن صلاة هذا الشخص صحيحة ولا يلزمه إعادتها، حتى لو اكتفى بتكبيرة واحدة عند دخوله في الصلاة، سواء نوى بها تكبيرة الإحرام أو تكبيرة الركوع، أو جمع النيتين معًا، أو لم يحدد نية بعينها، طالما أدرك الإمام وهو راكع وأتى بالتكبير في هذه الحالة.

وأشارت إلى أن هذا الحكم يتوافق مع ما قرره جمهور الفقهاء من المذاهب الإسلامية المعتبرة، حيث أجازوا انعقاد الصلاة في مثل هذه الحالة، مراعاةً لظروف إدراك الركعة مع الإمام، وحرصًا على عدم تفويت الجماعة.

وفي الوقت نفسه، أكدت دار الإفتاء أن الأفضل والأكمل لمن استطاع أن يأتي بتكبيرتين: الأولى بنية تكبيرة الإحرام للدخول في الصلاة، والثانية للركوع، وذلك خروجًا من الخلاف الفقهي واتباعًا للأحوط.

حكم تكبيرة الإحرام في الصلاة

كما أوضحت أن تكبيرة الإحرام تُعد الركن الأساسي للدخول في الصلاة، إذ بها ينتقل المصلي من الحالة العادية إلى حالة العبادة، فيُمنع عليه ما كان مباحًا قبلها من أفعال كالكلام والأكل وغيرهما.

أيهما أولا تزويج الابن أم أداء فريضة الحج؟

وفي أحدث الموضوعات التي تناولتها الحملة، ورد إلى دار الإفتاء سؤال حول الأولوية بين تزويج الابن وأداء الحج أو العمرة، خاصة إذا كانت الإمكانات المالية لا تسمح بالجمع بين الأمرين في الوقت نفسه.

وأوضحت دار الإفتاء أن الأصل في هذه الحالة أن تكون الأولوية لأداء فريضة الحج إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي يؤدي فيها المسلم الحج، لأنها تمثل حجة الإسلام الواجبة، ومن ثم فإنها تُقدَّم شرعًا على تزويج الابن.

وأضافت أن هناك استثناءً يتعلق بحال الابن، فإذا كان لا يستطيع الصبر على تأخير الزواج، وغلب على الظن أن يؤدي ذلك إلى وقوعه في الحرام، فإن تزويجه يصبح مقدمًا على الحج، على أن يعقد الوالد النية والعزم على أداء الفريضة فور تيسر الظروف والإمكانات بعد ذلك.

وفيما يخص العمرة، أوضحت دار الإفتاء أنها ليست فريضة وإنما سنة، ولذلك يجوز للمسلم أن يوازن بين أدائها وبين تزويج الابن، ويختار ما يراه أكثر تحقيقًا للمصلحة وفقًا لظروفه الأسرية والمالية، دون حرج شرعي.

هل صلاة الجماعة في المنزل تجزئ عن أدئها في المسجد

أكدت دار الإفتاء أن صلاة الجماعة التي يؤديها الرجل في منزله مع زوجته أو أبنائه أو من يقيمون معه صحيحة شرعًا، ويُكتب للمصلين ثواب الجماعة، إلا أن ذلك لا يساوي ما يناله المسلم من فضل إضافي عند أداء الصلاة جماعة في المسجد لمن كان قادرًا على الذهاب إليه.

وأشارت إلى أن المساجد تتميز بفضائل لا تتحقق في غيرها، من بينها إظهار شعيرة صلاة الجماعة، وعمارة بيوت الله، والحصول على ثواب الخطوات التي يخطوها المسلم إلى المسجد، إضافة إلى أجر انتظار الصلاة، وما ورد في السنة النبوية من دعاء الملائكة للمصلين وهم في انتظار الصلاة.

وأضافت دار الإفتاء أن صلاة الجماعة في المنزل تحقق أصل الجماعة ويترتب عليها أجرها، لكنها لا تُسقط استحباب الصلاة في المسجد، لأن الصلاة فيه تجمع بين فضل الجماعة وفضائل أخرى اختصت بها بيوت الله، وهو ما يجعلها أكمل وأعظم ثوابًا.

الأعذار التي تمنع من الذهاب إلى المسجد

وأوضحت أن المسلم إذا كان لديه عذر معتبر شرعًا، مثل المرض أو السفر أو غيرهما من الأعذار التي تمنعه من الذهاب إلى المسجد، فإن الله تعالى يُرجى أن يكتب له أجر الجماعة كاملًا إذا كان من عادته المحافظة على الصلاة في المسجد عند القدرة.

كما بينت أن جمهور الفقهاء يرى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، ولذلك فإن من أدى الفريضة في منزله فصلاته صحيحة ومجزئة ولا تلزمه إعادتها، لكنه يفوّت على نفسه ما خص الله به صلاة الجماعة في المسجد من مزيد الأجر والثواب.

وأكدت دار الإفتاء على أن الشريعة الإسلامية راعت ظروف الناس وأعذارهم، فأجازت إقامة صلاة الجماعة في المنزل عند الحاجة، وفي الوقت نفسه رغبت المسلمين في المحافظة على أداء الصلاة في المساجد كلما استطاعوا إلى ذلك سبيلًا، لما في ذلك من تعظيم لشعائر الله، وعمارة لبيوته، وتحقيق للمقاصد الإيمانية والاجتماعية التي شرعت من أجلها صلاة الجماعة.



