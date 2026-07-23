قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران توسع المواجهة.. طهران تهدد بريطانيا بعد تحركات القاذفات الأمريكية
الهند : اتفاقية مع مصر في قطاع الخدمات بـ 40 مليون دولار
مانشستر يونايتد يقترب من خطف مفاجأة مونديال 2026.. اتفاق مبدئي مع مانو كونيه
بعد الصفقة النووية .. تعليق مفاجئ من نتنياهو بشأن احتمالية انضمام السعودية لاتفاقيات أبراهام
وظائف شاغرة لسائقي قطارات المترو والعاصمة.. الشروط وكيفية التقديم
حرب إيران تفجر أزمة النفط .. البرميل يعبر حاجز الـ100 دولار وسط مخاوف الإمدادات
بعثة بيراميدز تغادر القاهرة اليوم متجهة إلى تركيا لخوض معسكر خارجي
بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو .. الإفراج بالعفو عن 1214 من النزلاء المحكوم عليهم
سعر الدولار في البنوك الآن
الحرس الثوري الإيراني يحذر بريطانيا حال السماح للقاذفات الأمريكية بالإقلاع من قواعدها
هل ترتفع أسعار الوقود قريبا؟.. مؤشرات جديدة تكشف السيناريو الأقرب
تصعيد في القدس والضفة.. اليونسكو تدق ناقوس الخطر بشأن البلدة القديمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في أول تعاملات مساء اليوم الخميس 23-7-2026 على مستوي السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تعاملات الدولار استقرارًا بعد انتهاء العمل في البنوك المصرية أمس بعد تعطل العمل في الجهاز المصرفي.


 

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.3 جنيها للشراء و 51.4 جنيها للبيع.

أقل سعر 

وبلغ أقل سعر دولار 50.4 جنيها للشراء و 50.5 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

ووصل ثاني أقل سعر دولار 51.03 جنيها للشراء و 51.13 جنيها للبيع في ميد بنك.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 51.25 جنيها للشراء و51.35 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، أبوظبي الأول، الكويت الوطني،فيصل الإسلامي، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، البركة، الإسكندرية، أبوظبي التجاري".

سعر الدولار

الدولار في أغلب البنوك

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 51.3 جنيها للشراء و 51.4 جنيها للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، مصر، بيت التمويل الكويتي، العربي الإفريقي الدولي، قناة السويس، التعمير والاسكان، المصري الخليجي،المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي".

أعلي سعر 

وبلغ أعلي سعر دولار 51.34 جنيها للشراء و 51.44 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، سايب".

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 51.31 جنيها للشراء و 51.41 جنيها للبيع في بنكي نكست و HSBC.

أقل سعر دولار أعلي سعر دولار اليوم اخبار مصر مال واعمال سعر الدولار في البنك المركزي الدولار مقابل الجنيه اخبار الدولار سعر الدولار اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وظهورها على صدى البلد|توضيح عاجل الآن

احدى جيران المجنى عليها

ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية

وزير التربية والتعليم

حقيقة إنتهاء الكنترولات من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 |توضيح عاجل

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 | حقيقة انتهاء التصحيح غداً في الكنترولات

صورة من المقطع المتداول

مفاجأة غير متوقعة.. حقيقة رقص طبيبة أسنان داخل العيادة

ياسر جلال وبدوي فهمى

والله ما هسيبك.. فنان يستغيث بياسر جلال: بنام في الجراج وعندي سرطان ومش لاقي أتعالج

هايدي الشابوري

أهلها قالوا عليها بتهلوس.. فتاة بني سويف تكشف مأساتها داخل مصحة ونتيجة تحليل المخدرات

المولد النبوي 2026

إجازة رسمية قريباً.. موعد المولد النبوي الشريف 2026

ترشيحاتنا

ر بورصة عمّان

ارتفاع طفيف لمؤشر بورصة عمّان مع تداولات بــ 11.7 مليون دينار

المضبوطات

جمارك السلوم تضبط دراجات نارية بـ241.9 ألف جنيه

....

التخطيط القومي يصدر دراسة حول "تأثير آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) على الصادرات المصرية من الأسمدة"

بالصور

جومانا مراد تتألق بإطلالة سوداء أنيقة

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد