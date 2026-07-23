زاد 22 قرشا في أسبوع.. سعر الدولار في مصر اليوم الخميس

شهد سعر الدولار رسميا في البنك المركزي ارتفاعا علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري، مسجلا الآن نحو 51.42 جنيه للبيع مقابل 51.20 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي بزيادة 22 قرشا.

ويستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم، الخميس 23 يوليو 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنوك أبوظبي الإسلامي والشركة المصرفية الدولية ليسجل:

سعر شراء: 51.34 جنيه.

سعر بيع: 51.44 جنيه.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنوك نكست وHSBC لنحو:

سعر شراء: 51.31 جنيه.

سعر بيع: 51.41 جنيه.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنوك التعمير والإسكان، المصرف العربي، التنمية الصناعية، العربي الإفريقي، الأهلي، قناة السويس، المصري الخليجي والمصرف المتحد، الأهلي الكويتي والعقاري المصري العربي عند:

سعر شراء: 51.30 جنيه.

سعر بيع: 51.40 جنيه.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنك مصر لنحو:

سعر شراء: 51.29 جنيه.

سعر بيع: 51.39 جنيه.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنك بيت التمويل الكويتي لنحو:

سعر شراء: 51.28 جنيه.

سعر بيع: 51.38 جنيه.

تساوي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنوك فيصل الإسلامي، أبوظبي التجاري، البركة، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB، الإسكندريةو أبوظبي الأول ليسجل:

سعر شراء: 51.25 جنيه.

سعر بيع: 51.35 جنيه.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنك كريدي أجريكول ليسجل:

سعر شراء: 51.24 جنيه.

سعر بيع: 51.34 جنيه.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى في بنك ميد بنك نحو:

سعر شراء: 51.03 جنيه.

سعر بيع: 51.13 جنيه

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإمارات دبي عند:

سعر شراء: 50.40 جنيه.

سعر بيع: 50.50 جنيه.

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس :

سعر شراء: 51.28

سعر بيع: 51.42

متوسط سعر الدولار في مصر

51.35 جنيه

أقل سعر لبيع الدولار

51.34 جنيه