ترامب يتوعد إيران والحوثيين برد عسكري حال تكررت الهجمات على الملاحة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستحمّل إيران المسؤولية إذا نفذ الحوثيون أي هجمات جديدة على السفن، متوعداً إيران والحوثيين بـ"عقاب عسكري كبير".

وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن الولايات المتحدة شنت قبل عام هجوماً قوياً للغاية على الحوثيين بسبب استهدافهم السفن وتعطيلهم حركة التجارة.

وأضاف أن "الحوثيين تصرفوا بمسؤولية كبيرة منذ ذلك الحين، بما في ذلك خلال الصراع مع إيران، إلا أنهم بدأوا من جديد"، متهمًا الحركة بإطلاق النار على سفينتين سعوديتين الليلة الماضية.

وأكد ترامب أن أي تكرار لمثل هذه الهجمات سيُحمَّل لإيران، قائلاً إن الحوثيين "وكلاء لإيران، وإن الولايات المتحدة ستوقع عقاباً عسكرياً كبيراً على إيران، وكذلك على الحوثيين".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الحوثيين يتصرفون بشكل من الاحترافية والذكاء، لكن خيبة أمله تجاههم ترجع إلى تحالفهم مع إيران.