قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مش مصرية.. نقابة الأسنان عن طبيبة فيديو الرقص المثير داخل العيادة
موعد اختبارات القدرات لكليات جامعة الأزهر.. التسجيل يبدأ غدا
واشنطن تدق ناقوس الخطر.. تحذير أمريكي لإسرائيل من انهيار القطاع المصرفي بالضفة الغربية
الأمين العام للأمم المتحدة: الوضع في الشرق الأوسط على حافة وضع "لا يمكن تصوره"
إسرائيل تفرض حظرا شاملا على إشعال النار خارج المنازل حتى نهاية أغسطس | تفاصيل
شريك إستراتيجي مهم.. وزير الخارجية لنظيره البرازيلي: نعتز بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين
تفاصيل سعر العملات الأجنبية اليورو والدولار الآن
وزير الخارجية: نواصل البناء على زخم العلاقات مع البرازيل ونعزز أطر التشاور والتنسيق
لليوم الثالث .. نظافة وتجميل الجيزة ترفع مخلفات الهدم والبناء بسلم دائري الهرم | صور
النقل البري تكرم بطل التريلا عماد جلال .. وتؤكد : نموذج للمسؤولية والشهامة
رئيسة وزراء إيطاليا تتوافق مع الرئيس السيسي في طرحه لمواجهة الهجرة غير الشرعية
وزير الخارجية فى محاضرة بالفلبين: سياستنا تستند إلى مبدأ الاتزان الاستراتيجي الذي أرساه الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يتوعد إيران والحوثيين برد عسكري حال تكررت الهجمات على الملاحة

ترامب يتوعد إيران
ترامب يتوعد إيران
أ ش أ

 أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستحمّل إيران المسؤولية إذا نفذ الحوثيون أي هجمات جديدة على السفن، متوعداً إيران والحوثيين بـ"عقاب عسكري كبير".

وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، أن الولايات المتحدة شنت قبل عام هجوماً قوياً للغاية على الحوثيين بسبب استهدافهم السفن وتعطيلهم حركة التجارة.

وأضاف أن "الحوثيين تصرفوا بمسؤولية كبيرة منذ ذلك الحين، بما في ذلك خلال الصراع مع إيران، إلا أنهم بدأوا من جديد"، متهمًا الحركة بإطلاق النار على سفينتين سعوديتين الليلة الماضية.

وأكد ترامب أن أي تكرار لمثل هذه الهجمات سيُحمَّل لإيران، قائلاً إن الحوثيين "وكلاء لإيران، وإن الولايات المتحدة ستوقع عقاباً عسكرياً كبيراً على إيران، وكذلك على الحوثيين".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الحوثيين يتصرفون بشكل من الاحترافية والذكاء، لكن خيبة أمله تجاههم ترجع إلى تحالفهم مع إيران.

ترامب لولايات المتحدة إيران المسؤولية الحوثيون هجمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وظهورها على صدى البلد|توضيح عاجل الآن

احدى جيران المجنى عليها

ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية

وزير التربية والتعليم

حقيقة إنتهاء الكنترولات من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 |توضيح عاجل

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 | حقيقة انتهاء التصحيح غداً في الكنترولات

صورة من المقطع المتداول

مفاجأة غير متوقعة.. حقيقة رقص طبيبة أسنان داخل العيادة

ياسر جلال وبدوي فهمى

والله ما هسيبك.. فنان يستغيث بياسر جلال: بنام في الجراج وعندي سرطان ومش لاقي أتعالج

هايدي الشابوري

أهلها قالوا عليها بتهلوس.. فتاة بني سويف تكشف مأساتها داخل مصحة ونتيجة تحليل المخدرات

جروبات شاومينج

قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة|شاومينج يزعم اختراق الكنترولات وتغيير المجاميع والدرجات..والتعليم تُكذب

ترشيحاتنا

الأنبا ميخائيل والمكرسات

وسط دموع ومحبة الجميع.. الأنبا ميخائيل يودع تاسوني أربسيما الأنبا برسوم| صور

الطقس

الأرصاد: استمرار الموجة شديدة الحرارة وارتفاع الرطوبة حتى نهاية يوليو

سرد

مبدعون مصريون يتألقون في جائزة «سرد الذهب» ويحصدون الفوز في فرعين

بالصور

جومانا مراد تتألق بإطلالة سوداء أنيقة

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد