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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ديسكو مصر ولولا جفان في حفل ضخم بـ العلمين الجديدة.. غدا

بوستر حفل ديسكو مصر ولولا جفان
بوستر حفل ديسكو مصر ولولا جفان

يحيي فريق ديسكو مصر حفلاً غنائياً ضخماً بمشاركة النجمة اللبنانية لولا جفان مساء غد الجمعة 24 يوليو الجاري بالعلمين الجديدة في إطار فعاليات صيف 2026 .

يجمع الحفل بين سحر الماضي وطاقة الحاضر، حيث يقدم ديسكو مصر عرضاً موسيقياً متكاملاً يعيد توزيع أشهر أغاني الثمانينيات والتسعينيات بروح عصرية وإيقاعات تبعث الحماس في تجربة تفاعلية تأخذ الجمهور في رحلة عبر ذكريات جيل بأكمله.

بينما تستعد النجمة اللبنانية لولا جفان لإشعال الحفل بأدائها الاستثنائي وحضورها الطاغي لتقدم باقة مختارة من كلاسيكياتها ولأول مرة على المسرح تقدم أغاني الميني ألبوم الجديد لها والذي يحمل اسم "يا رايحين" إلى جانب مفاجآت غنائية تم إعدادها خصيصاً لحفل العلمين في أولى حفلاتها الصيفية على ساحل المتوسط هذا العام.

يأتي الحفل بتنظيم ياسر الحريري - امازون إنترتينمنتس وبمعايير عالمية تليق بمكانة العلمين الجديدة كوجهة إقليمية للفن والترفيه.

وفي هذا السياق قال ياسر الحريري: "هدفنا أن نقدم للجمهور في العلمين الجديدة تجربة لا تنسى اخترنا ديسكو مصر ولولا جفان لأنهما يمثلان حالة فريدة تجمع بين الأصالة والحداثة وتخاطب كل الأجيال ونريد أن يكون صيف 2026 نقطة تحول في مفهوم الحفلات بمصر".

ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالاً جماهيرياً كثيفاً من زوار العلمين الجديدة ومحبي الموسيقى من مختلف الأعمار.

ديسكو مصر فريق ديسكو مصر لولا جفان العلمين الجديدة

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