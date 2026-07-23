محافظ الشرقية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة ٢٣ يوليو

بعث محافظ الشرقية،المهندس حازم الأشموني، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ٧٤ لثورة ٢٣ يوليو.



وقال المحافظ في نص البرقية :" "يسعدني أن أبعث بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء الجهاز التنفيذي وأبناء الشرقية الكرام، إلى فخامتكم بأسمى آيات التهاني القلبية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة ٢٣ يوليو، تلك الثورة الخالدة التي جسدت إرادة الشعب المصري، وأرست مبادئ العزة والكرامة والاستقلال، لتظل علامة مضيئة في تاريخ الوطن، ومصدر إلهام لمواصلة مسيرة البناء والتنمية" ..

واضاف المحافظ :" إذ نجدد العهد على مواصلة العمل من أجل رفعة الوطن والحفاظ على مقدراته، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار".

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة إلى كلٍ من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وقيادات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، معربًا عن خالص تهانيه بهذه المناسبة الوطنية المجيدة، التي ستظل مصدر فخر واعتزاز للشعب المصري.

وهنأ المحافظ أيضا بهذه المناسبة ، أسر الشهداء من أبناء المحافظة، مؤكدًا أن ثورة ٢٣ يوليو ستظل رمزًا للإرادة الوطنية، ومنطلقًا لمسيرة البناء والتنمية، داعيًا الله أن يحفظ مصر ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.