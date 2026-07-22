قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء بعد أذان العصر يفرج الهموم.. أفضل الأدعية المستجابة لقضاء الحوائج وتيسير الأمور
مصر تكثف جهود الإغاثة.. وغزة تحت نيران التصعيد
فتاوى تشغل الأذهان.. حكم حرمان النساء من الميراث.. وهل يجوز إعطاء الأب الفقير من زكاة المال؟.. وما حقيقة شهر الموت
صعوبة في التصفح.. كلاكيت تالت مرة عطل جزئي يصيب فيسبوك
سنقصف الجسور ومحطات الكهرباء.. تحذير شديد اللهجة من ترامب لإيران
انتصرت للفقراء.. شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب بالذكرى الـ 74 لثورة 23 يوليو
ذروة الموجة غدًا.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الحرارة وعودة الأجواء المعتدلة
بعد أزمة الغياب.. مصطفى محمد يعود لتدريبات نانت من جديد
انفراجة مرتقبة في أجور الأطباء والفرق الطبية.. مفاجآت جديدة
القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة فى صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى
أوائل الثانوية العامة 2026 ..تفاصيل عاجلة بشأنهم قبل أيام من إعلان النتيجة
النواب يعلن إقرار 162 قانون بإجمالي 1580 مادة خلال دور الانعقاد الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما هي مصارف الصدقة الجارية في الإسلام؟

الإطعام من الصدقة الجارية
الإطعام من الصدقة الجارية
محمد شحتة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: برجاء التكرم بإفادتنا عن البنود المختلفة الشرعية لمصارف الصدقة الجارية، حتى تقوم اللجنة بصرف الصدقة الجارية فيها طبقًا للشرع الشريف.

واستشهدت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، بما روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إذا ماتَ ابنُ آدَمَ انقَطَعَ عَمَلُه إلَّا مِن ثَلاثٍ: صَدَقةٍ جارِيةٍ، أَو عِلمٍ يُنتَفَعُ به، أَو وَلَدٍ صالِحٍ يَدعُو لَهُ».

ويقول الإمام الرافعي الشافعي: والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف. والوقف هو: حَبسُ مالٍ معينٍ قابلٍ للنقل يمكن الانتفاعُ به مع بقاء عينه، وقطعُ التصرف فيه، على أن يُصرَف في جهة خير تقربًا إلى الله تعالى.

وأوضحت دار الإفتاء أن كل ما كان وقفًا يكون مصرفًا للصدقة الجارية كبناء المساجد والمدارس والمعاهد الدينية والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية ومراكز محو الأمية وبناء الجسور وشق الأنهار والترع واستصلاح الأراضي وبناء الحصون للدفاع عن الأمة، كل ذلك وأمثاله مما يُخرِجه الواقف عن ملكه إلى ملك الله تعالى، وتكون غَلَّته ورِيعه لجهات الخيرات المختلفة؛ يكون بنودًا لمصارف الصدقة الجارية.

أفضل أنواع الصدقة الجارية

- سقاية الماء فهي من أفضل الصدقات عند الله؛ لما جاء في الحديث النبويّ عن سعد بن عبادة أنّه قال: «يا رسولَ اللهِ ! إنَّ أمي ماتت، أفأتصدقُ عنها؟ قال: نعم، قلتُ: فأيُّ الصدقةِ أفضلُ؟ قال: سقْيُ الماءِ»، والعِبرة ليست في السُّقيا فقط، وإنّما في كلّ شيء يحتاج إليه الناس.

- الصدقة على الأقارب، وذوي الأرحام الذين يُضمرون العداوة للإنسان وفي الحديث: «أفضلُ الصدقةِ الصدقةُ على ذي الرَّحِمِ الكاشِحِ»، والصدقة على الأقارب وأولي الأرحام تكون بشكل عامّ، قال -عليه الصلاة والسلام-: «إنَّ الصَّدقةَ على المسْكينِ صدقةٌ وعلى ذي الرَّحمِ اثنتانِ صدَقةٌ وصِلةٌ».

وقال -تعالى-: «يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّـهَ بِهِ عَلِيمٌ».

- جُهدُ المُقِلِّ وهو مقدار الصدقة التي يُقدّمها المسلم، وتكون مُعبِّرة عن سعة بَذله، وإنفاقه، مقارنة بما يملكه من المال؛ فمن يملك درهمَين فيتصدّق بدرهم واحد يكون بذلك قد تصدّق بنصف ماله، وهذا من أفضل الصدقات، وفي الحديث عن أبي هريرة أنّه قال: يا رسولَ اللَّهِ! أيُّ الصَّدَقةِ أفضلُ؟ قالَ: «جُهْدُ المقلِّ، وابدَأْ بمَنْ تعولُ».

- الصدقة التي تكون بعد أداء الواجبات والأولويّات وهي الصدقة التي تكون عن ظهر غنى، قال -عليه الصلاة والسلام-: «خيرُ الصَّدقةِ ما كان عَن ظهرِ غنًى ، واليدُ العُليا خيرٌ مِنَ اليدِ السُّفلَى ، وابدأ بمَن تَعولُ»

- الصدقة في حالة القوّة والقدرة فمن يعطي وهو صحيح الجسم، قليل المال، خيرٌ من الذي يُعطي وهو على فراش الموت في حالة الاحتضار، قال -تعالى-: «وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ»

الصدقة الصدقة الجارية دار الإفتاء مصارف الصدقة الجارية أنواع الصدقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل .. ماذا أعلنت التعليم؟

رسائل جروبات الغش

نتيجة الثانوية العامة 2026 ..حقيقة التلاعب في الدرجات بالكنترولات قبل ظهورها رسميا

ترامب وبن سلمان

اتفاق تاريخي .. ترامب يوافق على منح السعودية برنامجًا نوويًا و«اليورانيوم» في الطريق

أسعار الدواجن

بعد جدل الهرمونات .. هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم

إيلون ماسك

مليارات تتبخر في ليلة واحدة.. إيلون ماسك يخسر ما يُعادل ثروة 90% من قائمة «بلومبرج للمليارديرات»

المتوفي

الرائحة كشفت الواقعة .. العثور على جثمان مدرب لياقة بدنية بعد أيام من وفاته بالمنوفية

اتحاد الكرة

«شبانة»: تأخر إعلان رخص الأندية يُثير التساؤلات.. والأهلي يستعد لإصدار بيان رسمي

اموال

ضحايا مستريح الأميرية: استولى على 150 مليون جنيه وهرب

ترشيحاتنا

بهاء الدين محمد

بهاء الدين محمد يوضح شكل تعاونه مع عمرو دياب فى ألبومه الجديد

محمد الشرشابي

دخل العناية المركزة.. اللحظات الأخيرة فى حياة محمد الشرشابي

نوال الزغبي

نوال الزغبي تشوق جمهورها لأغنية «Cute» قبل طرحها غدًا

بالصور

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بفاقوس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

منعش في الصيف.. طريقة عمل كاسترد بالجيلي

طريقة عمل كاسترد بالجيلي
طريقة عمل كاسترد بالجيلي
طريقة عمل كاسترد بالجيلي

هل العطش المستمر علامة على مرض خطير؟ لا تتجاهل هذه الأسباب

هل العطش المستمر علامة على مرض خطير؟ لا تتجاهل هذه الأسباب
هل العطش المستمر علامة على مرض خطير؟ لا تتجاهل هذه الأسباب
هل العطش المستمر علامة على مرض خطير؟ لا تتجاهل هذه الأسباب

منها تسريب المياه.. 5 علامات تكشف تلف فتحة سقف السيارة مبكرًا

تسريب فتحة سقف السيارة
تسريب فتحة سقف السيارة
تسريب فتحة سقف السيارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد