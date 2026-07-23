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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الاثنين المقبل وبحضور وزير العمل.. افتتاح الملتقى القومي للتشغيل أمام كلية التجارة بجامعة الزقازيق

ملتقي
ملتقي
محمد الطحاوي

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، افتتاح فعاليات الملتقى القومي للتشغيل صباح يوم الاثنين المقبل الموافق ٢٧ من الشهر الجاري اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، والمقرر اقامته أمام كلية التجارة داخل الحرم الجامعي بجامعة الزقازيق، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور حسن الرداد وزير العمل والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق وبالتعاون بين وزارة العمل ومحافظة الشرقية وجامعة الزقازيق، وبمشاركة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

أوضح المحافظ أن الملتقى يشهد مشاركة ٥٠ شركة من شركات القطاع الخاص والاستثمار، لتوفير ٦ آلاف فرصة عمل في مختلف التخصصات والقطاعات، بما يتناسب مع المؤهلات العلمية والخبرات المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب، وتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة، وخفض معدلات البطالة، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.

أشار المحافظ إلى أن الملتقى لا يقتصر على توفير فرص العمل فقط، بل يمثل منصة للتواصل المباشر بين الشباب والشركات، للتعرف على احتياجات سوق العمل، إلى جانب تعريفهم بالخدمات التي تقدمها الدولة في مجالات التدريب المهني وريادة الأعمال، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

هذا وقد ثمَّن محافظ الشرقية التعاون المثمر والبنّاء مع وزارة العمل، والذي يعكس حرص الدولة على توحيد الجهود بين مختلف الجهات التنفيذية لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، ودعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن هذا التعاون يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويسهم في إعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل، وتعظيم الاستفادة من طاقاتهم، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة في بناء الإنسان.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم جهود الدولة في مجال التشغيل وتمكين الشباب اقتصاديًا، من خلال تعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية، وتوفير فرص عمل تواكب احتياجات سوق العمل، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

جدير بالذكر، أنه من المقرر أن يتفقد وزير العمل ومحافظ الشرقية أجنحة الشركات المشاركة بالملتقى، ويلتقيا بالشباب المتقدمين للوظائف، للاطمئنان على انتظام إجراءات التقديم، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بما يسهم في تطوير منظومة التشغيل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص الوظيفية المتاحة.

ويدعو محافظ الشرقية أبناء المحافظة من الباحثين عن فرص عمل إلى المشاركة في فعاليات الملتقى والاستفادة من الفرص الوظيفية التي تطرحها الشركات المشاركة، مؤكدًا أن الدولة تواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب، وتوفير فرص عمل لائقة، ودعم الاستثمار باعتباره أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

الشرقية محافظ الشرقية الملتقى القومي للتشغيل كلية التجارة مجلس الوزراء

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