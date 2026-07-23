مانشستر يونايتد يقترب من خطف مفاجأة مونديال 2026.. اتفاق مبدئي مع مانو كونيه

اقترب نادي مانشستر يونايتد من حسم صفقة التعاقد مع الفرنسي مانو كونيه، لاعب وسط روما، بعدما توصل إلى اتفاق مبدئي مع اللاعب، متفوقًا على آرسنال وتشيلسي في سباق ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقدم كونيه، صاحب الـ25 عامًا، مستويات مميزة مع منتخب فرنسا خلال كأس العالم 2026، ليصبح أحد أبرز مفاجآت البطولة، الأمر الذي لفت أنظار عدد من كبار الأندية الأوروبية.

ووفقًا لصحيفة "مترو" الإنجليزية، فإن ملعب "أولد ترافورد" بات الوجهة الأقرب للاعب، في ظل رغبة مانشستر يونايتد في تدعيم خط وسطه، بعدما ضم بالفعل أندري سانتوس ويوري تيليمانس هذا الصيف.

إتمام الصفقة

وأضافت الصحيفة أن المدير الفني لـ مانشستر يونايتد، مايكل كاريك، يضع كونيه ضمن أولوياته، وكان على تواصل مستمر مع ممثلي اللاعب من أجل إتمام الصفقة.

من جانبها، أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مانشستر يونايتد يمتلك الأفضلية في سباق التعاقد مع الدولي الفرنسي، مشيرة إلى أن اللاعب يرحب بالانتقال إلى صفوف "الشياطين الحمر".

كما أوضحت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية أن الاتفاق الشخصي بين مانشستر يونايتد وكونيه قد تم بالفعل، وينتظر النادي الإنجليزي فقط التوصل لاتفاق مع روما.

50 مليون يورو

وكان النادي الإيطالي قد حدد في وقت سابق قيمة اللاعب بنحو 50 مليون يورو، إلا أنه رفع مطالبه المالية إلى 60 مليون يورو، وهو ما قد يؤخر إتمام الصفقة، رغم استعداد مانشستر يونايتد لتقديم عرض كبير لحسمها.

وفي الوقت نفسه، دخل الأهلي السعودي على خط المفاوضات، بعدما تواصل مع روما للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع كونيه، لكن المؤشرات الحالية تؤكد أن اللاعب بات أقرب من أي وقت مضى للانتقال إلى مانشستر يونايتد، في انتظار الإعلان الرسمي خلال الأيام المقبلة.