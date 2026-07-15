مانشستر يونايتد يعلن خضوع لاعبه أوغارتي لجراحة ناجحة

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي خضوع الدولي الأوروجواياني مانويل أوغارتي لعملية جراحية ناجحة على مستوى أربطة الركبة بعد الإصابة التي تعرض لها خلال كأس العالم FIFA 2026.

وكان أوغراتي خرج مصاباً في الدقيقة 45 من مباراة منتخب بلاده أوروجواي أمام إسبانيا والتي انتهت بفوز لاروخا (1-0) في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ضمن مونديال 2026.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد عن التعاقد مع البلجيكي يوري تيليمانس، بعقد يمتد حتى عام 2031 قادماً من نادي آستون فيلا.

وعاد تيليمانس، (90 مباراة دولية مع منتخب بلجيكا)، مؤخراً من كأس العالم FIFA 2026حيث قاد منتخب بلاده إلى ربع النهائي.

وفي الموسم الماضي، قدّم سبع تمريرات حاسمة لأستون فيلا، وساهم في فوز فريقه بلقب الدوري الأوروبي، مسجلاً هدف الافتتاح في المباراة النهائية ضد فرايبورغ التي انتهت بثلاثية نظيفة لصالح الفريق الإنجليزي.