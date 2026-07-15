قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشرى من رئيس الوزراء للمحذوفين من بطاقات التموين.. خاص
احتياطي السلع الأساسية آمن لأكثر من 7 أشهر.. الزراعة تزف بشرى سارة
فيديو لسيدة تطعم قطة في الشارع يثير تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي
وزير الخارجية التشيكي يدعو الإسرائيليين لزيارة بلاده: الأكثر أمانًا في أوروبا
هل يحق للمقاول زيادة السعر بعد الاتفاق؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
بأغلبية ساحقة.. البرلمان الفرنسي يقر مشروع قانون «ريبوست» لمواجهة الظواهر المخلة بالنظام العام
رئيس الوزراء العراقي أمام الكونجرس: ماضون في الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الشراكة مع الولايات المتحدة
توقعات بتراجع مبيعات المنازل في كندا العام الجاري
منتخب الديوك تايه| محسن صالح: إسبانيا خنقت فرنسا.. وإنجلترا تقدم «الكرة الأشمل» في المونديال
رئيس الأركان الإسرائيلي: نراقب عن كثب ما يجري في إيران.. وسنوجه ضربات قوية إذا تعرضنا لأي استهداف
بعد اكتمالها.. جدارية الأزهر تتحول لأيقونة بصرية تجذب زوار معرض مكتبة الإسكندرية
رئيس وزراء العراق: عازمون على حصر السلاح بيد الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر يونايتد يعلن خضوع لاعبه أوغارتي لجراحة ناجحة

أوغارتي
أوغارتي
حسام الحارتي

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي خضوع الدولي الأوروجواياني مانويل أوغارتي لعملية جراحية ناجحة على مستوى أربطة الركبة بعد الإصابة التي تعرض لها خلال كأس العالم FIFA 2026.

وكان أوغراتي خرج مصاباً في الدقيقة 45 من مباراة منتخب بلاده أوروجواي أمام إسبانيا والتي انتهت بفوز لاروخا (1-0) في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ضمن مونديال 2026.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد  عن التعاقد مع البلجيكي يوري تيليمانس، بعقد يمتد حتى عام 2031 قادماً من نادي آستون فيلا.

وعاد تيليمانس، (90 مباراة دولية مع منتخب بلجيكا)، مؤخراً من كأس العالم FIFA 2026حيث قاد منتخب بلاده إلى ربع النهائي.

وفي الموسم الماضي، قدّم سبع تمريرات حاسمة لأستون فيلا، وساهم في فوز فريقه بلقب الدوري الأوروبي، مسجلاً هدف الافتتاح في المباراة النهائية ضد فرايبورغ التي انتهت بثلاثية نظيفة لصالح الفريق الإنجليزي.

مانشستر يونايتد مانويل أوغارتي كأس العالم FIFA 2026 FIFA 202

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مواصفات امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. 46 سؤالاً بـ 60 درجة

طلاب

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تعلن مفاجأة بالموعد

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ومؤشرات التصحيح | توضيح عاجل الآن

مدبولي

مدبولي: ارتفاع سعر برميل البترول لــ 85 دولارا مع عودة التوترات في المنطقة

اختبارات القدرات

تبدأ 19 يوليو.. ننشر أماكن ومواعيد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

أسعار الذهب اليوم الاربعاء في بداية التعاملات الصباحية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. آخر تحديث بعد ارتفاع عيار 21

تريلا مرغم بالإسكندرية

ارتفاع ضحايا حادث تريلا الإسكندرية إلى 4 وفيات بعد وفاة السائق وتباعه

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل

ترشيحاتنا

العقم

تحذير للرجال .. احترس من أسباب العقم

الضغط

أطعمة غير متوقعة تخفض ضغط الدم المرتفع

جمال شعبان

جمال شعبان يمنع الصيام ويؤكد ضرورة اتباع هذه النصائح في الحر

بالصور

4 وصفات سلطة دجاج شهية وغنية بالبروتين

4 وصفات سلطة دجاج شهية وغنية بالبروتين ..
4 وصفات سلطة دجاج شهية وغنية بالبروتين ..
4 وصفات سلطة دجاج شهية وغنية بالبروتين ..

بعد حذفك .. خطوات عودتك مرة أخرى على بطاقات التموين

تظلمات التموين 2026
تظلمات التموين 2026
تظلمات التموين 2026

زوجة إمام عاشور تثير الجدل بإطلالتها فى حلقة منى الشاذلى

زوجة إمام عاشور تثير الجدل بإطلالتها فى حبقة منى الشاذلى
زوجة إمام عاشور تثير الجدل بإطلالتها فى حبقة منى الشاذلى
زوجة إمام عاشور تثير الجدل بإطلالتها فى حبقة منى الشاذلى

لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف

لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف
لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف
لحظات رومانسية تجمع مسلم وزوجته فى أجازة الصيف

فيديو

أحد المتهمين

دخلنا تهريب.. المتحدث العسكري ينشر اعترافات جديدة من الدهابة المقبوض عليهم

يسرا محنوش

يسرا محنوش تطلق حواليا ناس باللهجة المصرية وتوقيع هاني محروس

محمد إمام

أنا الأعلى أجرا.. محمد إمام يتحدث عن مسيرته الفنية وأحدث أعماله

مصطفى شوبير

إنجاز بحروف من ذهب.. مصطفى شوبير يحقق رقما تاريخيا في المونديال وإشادة من الفيفا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد