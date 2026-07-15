الزمالك: قرار لجنة شئون اللاعبين بحفظ شكوى "زيزو" أثبت صحة موقفنا

أعلن نادي الزمالك تلقيه خطابا من لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، يفيد بحفظ الشكوى المقدمة ضد النادي من أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الفريق السابق ولاعب الأهلي الحالي، التي كان يطالب خلالها بالحصول على 82 مليون جنيه.

وأعرب مجلس إدارة الزمالك عن رضاه على قرار لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، بحفظ شكوى اللاعب، مؤكدا أن هذا القرار أنصف الزمالك، وأكد أن النادي تعامل مع هذا الملف وفقا للإطار القانوني.

وقال مجلس الزمالك - في بيان اليوم- "تلقى نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، خطابا من لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بحفظ الشكوى المقدمة ضد النادي من أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الفريق السابق، والتي كان يطالب خلالها بالحصول على 82 مليون جنيه دون وجه حق".

وأضاف البيان أن قرار حفظ الشكوى جاء لينصف القلعة البيضاء، ويؤكد أن نادي الزمالك تعامل مع هذا الملف وفقا للإطار القانوني، ومن خلال مستندات سليمة تثبت صحة موقفه منذ اليوم الأول، خاصة أن النادي قدم إلى لجنة شئون اللاعبين جميع الأوراق والمستندات التي تؤكد حصول اللاعب على كامل مستحقاته حتى آخر يوم له مع النادي، بما في ذلك مكافأة الفوز ببطولة كأس مصر عن موسم 2024-2025.

وأكد النادي - فيما يتعلق بشكواه التي طالب فيها بالحصول على مستحقاته الخاصة بالعوائد الإعلانية وحقوق الظهور التليفزيوني للاعب خلال مدة تعاقده مع النادي - أنه سيواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المدنية والجنائية اللازمة لضمان حصوله على مستحقاته المالية الناتجة عن الظهور التليفزيوني والمواد الإعلانية التي قام اللاعب بتصويرها.