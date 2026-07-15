هل من حق الزوج منع زوجته من زيارة أهلها؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم منع الزوج لزوجته من زيارة أهلها، مؤكدًا أنه لا يجوز للزوج ذلك، لأن فيه قطعًا للرحم، وهو أمر محرم شرعًا، بل إن الواجب عليه أن يعين زوجته على صلة أهلها ويشجعها على ذلك.

حكم منع الزوج لزوجته من زيارة أهلها

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الزوج يُثاب عندما يساعد زوجته على زيارة أهلها، بل ويدعمها ماديًا إن استطاع، لما في ذلك من إدخال السرور عليها وتعزيز الروابط الأسرية، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار البيت والأبناء.

وأضاف أن عودة الزوجة من زيارة أهلها وهي في حالة نفسية جيدة ينعكس على بيتها وزوجها، إلا أنه حذر في الوقت نفسه من بعض الممارسات الخاطئة، مثل نقل الشكاوى والخلافات الزوجية إلى الأهل، أو التأثر بالكلام السلبي الذي قد يفسد العلاقة بين الزوجين.

وأشار إلى أن الزوجة ينبغي أن تتحلى بالذكاء والفطنة، فلا تسمح لأي طرف — حتى لو كان من أقرب الناس — أن يسيء إلى زوجها أو يزرع في نفسها أفكارًا سلبية، مؤكدًا أن من الحكمة إظهار الجوانب الإيجابية في العلاقة الزوجية أمام الآخرين.

كما شدد على أن الزوج أيضًا مطالب بعدم ذكر عيوب زوجته أمام أهله، لأن نقل الصورة السلبية يؤدي إلى خلق حالة من النفور بين العائلتين، بينما ذكر الإيجابيات يعزز المحبة والمودة بين الطرفين.

ولفت إلى أن “الفضفضة” ينبغي أن تكون داخل إطار العلاقة الزوجية أولًا، بالحوار المباشر بين الزوجين، وإن تعذر ذلك، فالأولى اللجوء إلى الله بالدعاء ومناجاته، بدلًا من توسيع دائرة الخلاف بإدخال أطراف خارجية.

وأكد أن الحفاظ على صلة الرحم مع ضبط التعامل مع الخلافات الزوجية هو الطريق لتحقيق المودة والرحمة التي تقوم عليها الأسرة في الإسلام.