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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بسبب "الخرافة".. رئيس الأرجنتين يرفض حضور نهائي كأس العالم أمام إسبانيا

الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي
الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي
إسلام مقلد

كشف الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي عن سبب غيابه عن نهائي كأس العالم 2026، الذي يجمع منتخب بلاده بنظيره الإسباني، مساء الأحد المقبل، مؤكدًا أن الأمر يعود إلى تمسكه بطقوس يعتبرها "جالبة للحظ"، بعدما رافقت منتخب الأرجنتين طوال مشواره الناجح في البطولة.

قرر الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي عدم حضور المباراة النهائية لكأس العالم 2026، المقرر إقامتها الأحد المقبل على ملعب "ميتلايف" في الولايات المتحدة، والتي تجمع بين الأرجنتين وإسبانيا، مفضلًا متابعة اللقاء من مقر إقامته الرسمي.

مشاهدة المباراة

وقال ميلي، في تصريحات إذاعية نقلتها إذاعة "إل أوبسيرفادور"، إنه لن يغيّر عاداته التي اتبعها منذ انطلاق البطولة، موضحًا: "سأستمر في مشاهدة مباريات المنتخب من مقر الرئاسة في أوليفوس، تمامًا كما فعلت منذ المباراة الأولى".

وعند سؤاله عما إذا كان قراره بعدم حضور النهائي نابعًا من الخرافة، أجاب بشكل مباشر: "نعم".

تفاصيل الطقوس

وكشف الرئيس الأرجنتيني عن تفاصيل الطقوس التي يعتقد أنها تجلب الحظ لمنتخب بلاده، مؤكدًا أنه يرتدي سترة تابعة لشركة الطاقة الحكومية "YPF" خلال جميع مباريات المنتخب.

وأضاف: "في مباراة سويسرا شعرت بحر شديد وخلعت السترة، وبعدها مباشرة استقبلنا هدفًا، فأعدت ارتداءها، ومنذ تلك اللحظة لم أخلعها مرة أخرى".

الأرجنتين وإسبانيا

ويأتي قرار ميلي في الوقت الذي يستعد فيه منتخب الأرجنتين لخوض مواجهة تاريخية أمام إسبانيا، سعيًا للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

في المقابل، أكد الديوان الملكي الإسباني أن الملك فيليب السادس سيحضر المباراة النهائية من مدرجات ملعب "ميتلايف"، برفقة الملكة ليتيزيا وابنتيهما الأميرة ليونور والإنفانتا صوفيا، لدعم منتخب إسبانيا في النهائي المرتقب.

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