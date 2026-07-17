مصطفى بكري: الرئيس السيسي يشعر بمعاناة المواطنين.. ونحتاج حلولا للأزمات بعيدا عن المزايدات.. وتحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين| أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي

أمطار في عز الصيف.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

أكدت منار غانم نائب مدير المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن العالم يتأثر بالتغيرات المناخية ومصر تتأثر بها وبدأنا نرى أمطار في عز الصيف خلال السنوات الماضية .



التعليم العالي: حملة توعية للطلاب بخطوات التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات

كشف الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، استعدادات الوزارة لانطلاق أعمال التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات .



والدة مصطفى زيكو: وقفت في سوق الملابس 12 ساعة يوميًا وربيت أولادي بعد وفاة زوجي حتى حققوا أحلامهم

كشفت والدة مصطفى "زيكو"، لاعب المنتخب الوطني، تفاصيل مؤثرة عن رحلة كفاحها وأسرتها، مؤكدة أنها كرّست حياتها لتربية أبنائها بعد وفاة زوجها، وتحملت سنوات طويلة من العمل الشاق حتى يتمكنوا من استكمال تعليمهم وتحقيق أحلامهم.



مصطفى بكري: الرئيس السيسي يشعر بمعاناة المواطنين.. ونحتاج حلولا للأزمات بعيدا عن المزايدات

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بأحوال المواطنين، مشيرًا إلى أنه يتابع قضايا الناس ويتواصل معهم، ويستحق التقدير على الصبر والصمود في مواجهة التحديات.



التموين: فحص تظلمات الدعم خلال أسبوعين.. والعودة للصرف تبدأ في الشهر التالي حال ثبوت الاستحقاق

أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزارة تنتهي من فحص تظلمات المواطنين المستبعدين من منظومة الدعم خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين، من خلال القطاع المختص بالخدمات الرقمية، وذلك بعد مراجعة بيانات المواطنين والمستندات المقدمة للتأكد من مدى أحقيتهم في الحصول على الدعم.



رئيس المخابرات العامة يبحث مع وكيل وزارة الدفاع الليبية سبل الحفاظ على حالة الاستقرار في ليبيا

التقى السيد الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة المصرية، وكيل وزارة الدفاع الليبية عبد السلام الزوبي لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



مصطفى بكري: العالم يترقب تطورات أزمة إيران ومضيق هرمز.. وإغلاقه يؤثر على الاقتصاد العالمي

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن العالم يترقب تطورات الأزمة المتصاعدة في إيران، خاصة ما يتعلق بمضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم.

سفير مصر لدى بلجيكا: الاتحاد الأوروبي قدم قرابة 30 مليار يورو في شكل مساعدات للفلسطينيين

قال السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، إنّ الاتحاد الأوروبي يُعد أكبر مانح دولي للشعب الفلسطيني منذ سنوات عديدة، إذ قدم ما يقرب من 30 مليار يورو منذ بدايات التسعينيات في صورة مساعدات إنسانية وتنموية.