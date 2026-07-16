التعليم العالي: حملة توعية للطلاب بخطوات التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات

كشف الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، استعدادات الوزارة لانطلاق أعمال التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات .

وقال عادل عبد الغفار في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" نتأكد من جاهزية مكتب التنسيق بجامعة القاهرة ونتأكد من استعداد كافة المنصات الرقمية لوزارة التعليم العالي لتقديم حملة توعية للطلاب لمساعدتهم في التنسيق الإلكتروني ".



وأكمل عادل عبد الغفار :" استعدادا كافة الجامعات الحكومية لاستقبال الطلاب لإتمام عملية التنسيق الإلكتروني لمن يرغب في الحضور للجامعات ".



ولفت عادل عبد الغفار :" نقدم المعلومات الصحيحة ونواجه الشائعات الخاصة بالتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات ".



وتابع عادل عبد الغفار :" نعلن خريطة معامل الحاسب الآلي في الجامعات المصرية كي يعلم الطلاب أماكن معامل الحاسب الآلي لإتمام عملية التنسيق الإلكتروني ".