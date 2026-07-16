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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم العالي يطلع على الخطة الإعلامية للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

 وزير التعليم العالي يوجه بتكثيف الرسائل التوعوية والتصدي الفوري للشائعات خلال جميع مراحل التنسيق

أهمية اعتماد الطلاب وأولياء الأمور على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة

 

عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، اجتماعًا للاطلاع على الخطة الإعلامية للوزارة استعدادًا لانطلاق أعمال التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي الجديد، بحضور الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بعمل رئيس قطاع التعليم، والمشرف على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتورة ابتسام تميم، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي، وفريق العمل بالإدارة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وأكد وزير التعليم العالي خلال الاجتماع أهمية الدور الإعلامي في توعية طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، وتقديم المعلومات الصحيحة في توقيتها، بما يسهم في تيسير إجراءات التنسيق الإلكتروني، ومواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة التي تتكرر خلال مراحل التنسيق المختلفة.

واطلع وزير التعليم العالي على محاور الخطة الإعلامية، والتي تتضمن إعداد بيانات صحفية، وفيديوهات توعوية، وإنفوجرافات، وأدلة إرشادية، إلى جانب تنفيذ حملات إعلامية عبر المنصات الرسمية للوزارة؛ لتوضيح خطوات وإجراءات التنسيق الإلكتروني، والتعريف بمؤسسات التعليم العالي المُعتمدة، والرد على أبرز الاستفسارات التي ترد من الطلاب وأولياء الأمور.

كما ناقش الاجتماع عددًا من المواد الإعلامية الجديدة، التي تتضمن إنتاج فيديوهات توعوية قصيرة، وإطلاق سلاسل إعلامية متخصصة لتصحيح المفاهيم والرد على الشائعات، إلى جانب تكثيف المحتوى الرقمي خلال جميع مراحل التنسيق، بما يضمن وصول الرسائل التوعوية إلى أكبر شريحة من الطلاب وأولياء الأمور.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بعمل رئيس قطاع التعليم، والمشرف على مكتب التنسيق، جاهزية مكتب التنسيق ومنظومة التنسيق الإلكتروني لبدء أعمال التنسيق، مشيرًا إلى الانتهاء من جميع التجهيزات الفنية والإدارية، وجاهزية معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية لاستقبال الطلاب، وتقديم الدعم الفني والإرشادي لهم طوال فترة التنسيق.

وأوضح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الخطة الإعلامية تستهدف مواكبة جميع مراحل التنسيق الإلكتروني من خلال نشر المعلومات الرسمية أولًا بأول، والتفاعل مع استفسارات الطلاب وأولياء الأمور، والتصدي الفوري للشائعات، مع توظيف مختلف الوسائط الإعلامية والمنصات الرقمية؛ لضمان وصول الرسائل التوعوية بصورة مبسطة وفعالة.

وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير الشكر للإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة، مثمنًا الجهد المبذول في إعداد الخطة الإعلامية للتنسيق الإلكتروني، وما تتضمنه من مواد وأدوات إعلامية متنوعة تستهدف توعية الطلاب وأولياء الأمور، وتوفير المعلومات الدقيقة، ودعم جهود الوزارة في إنجاح أعمال التنسيق الإلكتروني.

كما وجه الوزير الشكر للإعلاميين ومحرري شؤون التعليم العالي بمختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية، تقديرًا لدورهم المهني والبناء في نشر المعلومات الصحيحة، وتنفيذ حملات التوعية التي تسهم في تعريف الطلاب وأولياء الأمور بإجراءات التنسيق الإلكتروني، ومتابعة مراحله المختلفة بصورة موضوعية، بما يدعم تنمية وعي الرأي العام بتطورات منظومة التنسيق، ويؤكد دور الإعلام كشريك رئيسي في دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

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