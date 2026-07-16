انسان فضائي.. أحمد شوبير يشيد بميسي: مستحيل يكون كائن كروي

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالمستوى الذي يقدمه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن ما يفعله قائد منتخب الأرجنتين داخل الملعب يتجاوز حدود المنطق الكروي، كما أثنى على تألق مصطفى شوبير خلال مواجهة مصر والأرجنتين.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي: "ميسي ده كائن فضائي، مستحيل يكون كائن كروي".

وأضاف: "أنا بصراحة عمال أحسبها كده مع نفسي، معرفش مصطفى شوبير صد منه ركلة الجزاء إزاي، وكان هيصد منه الهدف اللي جابه إزاي، ده ما شاء الله حاجة عظيمة جدًا في الكورة".

وكان منتخب الأرجنتين قد تأهل إلى نهائي كأس العالم 2026، بعدما تغلب على منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب أتلانتا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

ويضرب منتخب الأرجنتين موعدًا مع نظيره الإسباني في نهائي كأس العالم، والمقرر إقامته في العاشرة مساء الأحد المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، في مواجهة مرتقبة لحسم لقب البطولة.