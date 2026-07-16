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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

عالم جليل .. وكيل الأزهر الشريف ينعى الشيخ عبدالفتاح علام

الشيخ أيمن عبد الغني
الشيخ أيمن عبد الغني
محمد شحتة

نعى الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، ببالغ الحزن والأسى، الشيخ عبدالفتاح علام، وكيل الأزهر الأسبق، الذي وافته المنية، بعد مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الأزهر الشريف والدعوة الإسلامية.

وأكد الشيخ أيمن عبدالغني، في بيان، أن الأزهر الشريف فقد أحد علمائه الأجلاء، الذين أفنوا حياتهم في خدمة العلم الشرعي، وتربية الأجيال، وترسيخ المنهج الأزهري الوسطي، وكان للفقيد إسهامات علمية ودعوية بارزة، ستظل محل تقدير واعتزاز.

وتقدم الشيخ أيمن عبدالغني بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه للإسلام والأزهر، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ).

مفتي الجمهورية ينعى وكيل الأزهر الأسبق

نعى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، الشيخ، عبد الفتاح علي علام، وكيل الأزهر الأسبق، عضو مجمع البحوث الإسلامية، الذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة علمية ودعوية حافلة بالعطاء وخدمة الإسلام.

وأكد مفتي الجمهورية أن الفقيد، -رحمه الله- كان واحدًا من كبار علماء الأزهر الشريف، الذين أفنَوا أعمارهم في نشر العلم الشرعي، وخدمة الدعوة الإسلامية، وترسيخ منهج الأزهر الوسطي، وكان له إسهامٌ بارز في نشر قيم الاعتدال والوسطية، تاركًا سيرةً طيبةً وإرثًا علميًا ودعويًّا مشهودًا.

وتقدم مفتي الجمهورية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد، وإلى الأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، وتلامذته ومحبيه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه للإسلام والمسلمين، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
{إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.

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