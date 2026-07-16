سقوط لص سرق شقة سكنية بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة إحدى الشقق السكنية بالجيزة.



بالفحص، تبين أنه بتاريخ 2 الجارى، تلقى قسم شرطة حدائق أكتوبر بلاغا من مهندس، مقيم بدائرة القسم، بقيام أحد الأشخاص بالتسلل لمنزله الكائن بدائرة القسم وسرقة “لاب توب - شاشة”.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عنصر جنائى، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وأكد بارتكابه 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.









