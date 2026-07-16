طلاب جامعة الأقصر يشاركون بملتقى «سند» لإعداد قيادات تصنع مبادرات مجتمعية

شارك وفد من طلاب جامعة الأقصر في فعاليات ملتقى «سند» للجامعات المصرية، الذي ينظمه معهد إعداد القادة بحلوان خلال الفترة من 12 إلى 16 يوليو 2026، بمشاركة طلاب من مختلف الجامعات المصرية تحت رعاية الدكتورة صابرين عبدالجليل، رئيس جامعة الأقصر

وجاءت مشاركة جامعة الأقصر من خلال الإدارة العامة لرعاية الطلاب (إدارة النشاط الاجتماعي – قسم إعداد القادة)، بوفد ضم نخبة من طلاب كليات الجامعة، في إطار حرص الجامعة على تنمية قدرات طلابها، وصقل مهاراتهم القيادية، وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع.

وتضمن الملتقى برنامجًا متنوعًا شمل ورش عمل تطبيقية، ومحاضرات وندوات ثقافية وحوارية بعنوان «التخطيط وبناء المبادرات الطلابية»، إلى جانب لقاءات مفتوحة مع نخبة من المثقفين والإعلاميين، فضلًا عن لقاء حواري مع فضيلة مفتي الجمهورية، ولقاء آخر مع الأستاذ الدكتور حسام موافي، تناول عددًا من القضايا الفكرية والمجتمعية التي تسهم في بناء وعي الشباب وتنمية قدراتهم.

ويهدف ملتقى «سند» إلى تمكين طلاب الجامعات المصرية من تحويل أفكارهم إلى مبادرات مجتمعية مبتكرة ذات أثر تنموي مستدام، بما يعزز ثقافة العمل التطوعي، ويرسخ قيم المشاركة الإيجابية والمسؤولية المجتمعية لدى الشباب.

ويُقام الملتقى تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبإشراف الأستاذ الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة.