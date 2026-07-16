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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خطوات التسجيل في اختبارات القدرات 2026 عبر موقع التنسيق الإلكتروني

اختبارات القدرات 2026
اختبارات القدرات 2026
نهلة الشربيني

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية عن بدء أعمال مكتب التنسيق فور انتهاء امتحانات الثانوية العامة. وتأتي هذه الخطوة لتنظيم اختبارات القدرات لعام 2026 للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي تشترط قواعد القبول بها (الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات) اجتياز هذه الاختبارات كشرط أساسي للقبول.

وتماشياً مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمي والتوسع في الخدمات الإلكترونية، حرصت الوزارة على تيسير الإجراءات على طلاب الثانوية العامة من خلال إتاحة التسجيل الإلكتروني بالكامل.

مواعيد التسجيل وأداء اختبارات القدرات 2026

حددت وزارة التعليم العالي جدولاً زمنياً واضحاً لعمليات التسجيل وأداء الامتحانات كالتالي:

بدء التسجيل الإلكتروني وحجز الاختبارات: يوم الجمعة الموافق 17 يوليو 2026.

انطلاق أعمال اختبارات القدرات بالكليات: يوم الأحد الموافق 19 يوليو 2026.

انتهاء التسجيل وحجز الاختبارات: يوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2026.

خطوات التسجيل في اختبارات القدرات عبر موقع التنسيق

يمكن لأبنائنا الطلاب حجز مواعيد الاختبارات بسهولة ومن أي مكان عبر اتباع الخطوات الرسمية التالية:

الدخول إلى الموقع: توجه مباشرة إلى موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي على شبكة الإنترنت، واضغط على رابط صفحة "تسجيل اختبارات القدرات".

تسجيل الدخول: ابدأ عملية التسجيل بإدخال الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بك بشكل صحيح.

مراجعة البيانات الشخصية: ستظهر لك شاشة تحتوي على بياناتك (رقم الجلوس، الاسم، الرقم القومي، المحافظة، الإدارة التعليمية، المدرسة، والشعبة: علوم/رياضيات/أدبي). يرجى التأكد تماماً من صحة هذه البيانات.

اختيار نوع الاختبار: ستعرض لك الشاشة قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة لك، والكليات، والأماكن المخصصة لأدائها. قم باختيار نوع القدرات المطلوبة (مع العلم أن اختبارات كليات علوم الرياضة تستمر لـ 3 أيام متتالية).

سداد الرسوم إلكترونياً: يتم دفع قيمة الاختبار حصرياً عبر قنوات السداد الإلكتروني المعتمدة (بطاقات الدفع المسبق، بطاقات الائتمان، أو منافذ شركات التحصيل الإلكتروني).

تنويه هام: لن يتم تحديد موعد الامتحان أو الاعتداد بالحجز إلا بعد إتمام عملية السداد الإلكتروني بنجاح.

طباعة الإيصال: بعد السداد، قم بطباعة إيصال التسجيل الذي يتضمن: أنواع القدرات التي اخترتها، مواعيد الاختبارات، وأماكن أدائها في الكليات المعنية.

ضوابط وقواعد هامة لطلاب الثانوية العامة

حرصاً على الشفافية وتكافؤ الفرص، وضعت الوزارة مجموعة من القواعد الصارمة التي يجب على الطلاب الانتباه إليها:

فرصة واحدة فقط: تجرى اختبارات القدرات مرة واحدة فقط لكل نوع. ولا يُسمح للطالب الراسب بإعادة الاختبار مرة أخرى، سواء في نفس الكلية أو في كلية أخرى.

إلغاء الإفادات الورقية: لن يتم الاعتداد بأي إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة الامتحان؛ حيث يتم رفع النتائج إلكترونياً ومباشرة عبر موقع التنسيق.

حالات تعارض المواعيد: يجوز للطالب تأجيل موعد الاختبار من خلال التنسيق مع الكلية المعنية فقط في حال تعارض أكثر من امتحان، وضمن المواعيد المقررة رسمياً.

مسؤولية الكليات: تلتزم الكليات بإدخال نتائج الطلاب اللائقين مباشرة عبر صفحتها المخصصة على موقع التنسيق، وتكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن صحة هذه البيانات قبل إغلاق الموقع.

امتحانات الثانوية العامة اختبارات القدرات اختبارات القدرات لعام 2026

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