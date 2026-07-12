قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متى تصل عقوبة استغلال أموال القُصّر إلى السجن 7 سنوات؟
الرئيس السيسي يعزي قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة
إيران تستهدف سفينة ثانية في مضيق هرمز
وزير الري: مصر توسع تعاونها مع دول حوض النيل بمشروعات مياه وتنمية بقيمة 100 مليون دولار
إنقاذ طاقم سفينة بعد تعرضها لهجوم قبالة سواحل سلطنة عمان
موعد صرف «تكافل وكرامة» لـ4.7 مليون أسرة
علي جمعة يحذر: لا تستهن بالمعصية.. الإصرار على الذنب قد يحول بين الإنسان وقلبه
أرباح المنتخبات العربية في كأس العالم 2026.. المغرب يتصدّر بـ21.5 مليون دولار ومصر وصيفة القائمة .. والإجمالي 110 ملايين
أسعار الدولار اليوم الأحد 12-7-2026
الذهب هيغلى بهذا التوقيت.. الشعبة تنصح المواطنين بالشراء الآن
أسعار البيض تفاجئ الجميع اليوم الأحد.. كم وصل ثمن الكرتونة؟
إنفانتينو يوجّه رسالة مؤثرة لمنتخب مصر بعد مونديال 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: اجتزت الفحص البدني واختبار القدرات الذهنية بنتائج مثالية

دونالد ترامب
دونالد ترامب
أ ش أ
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده على تمتعه بصحة جيدة، معلنًا أنه اجتاز فحصًا بدنيًا واختبارًا للقدرات الذهنية بنتائج "مثالية"، في تصريحات جاءت ردًا على تقارير تناولت حالته الصحية وعمره.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي، إنه "أنهى فحصًا بدنيًا مثاليًا" في المركز الطبي العسكري الوطني والتر ريد، مشيرًا إلى أنه يخضع لهذا الفحص كل ستة أشهر، وأنه طلب أيضًا إجراء اختبار جديد للقدرات الذهنية، مؤكدًا أنه أجاب عن جميع الأسئلة بشكل صحيح.

وأوضح البيت الأبيض لاحقًا أن ترامب كان يشير في منشوره إلى الفحص الطبي الذي خضع له في أواخر مايو الماضي، والذي خلصت نتائجه إلى أنه يتمتع بـ"صحة ممتازة".

وجاءت تصريحات ترامب ضمن هجوم شنه على صحفيين في صحيفة نيويورك تايمز، بعد صدور كتاب جديد يتناول عودته إلى السلطة، ويتضمن روايات عن مخاوف لدى بعض مساعديه بشأن تقدمه في العمر وقدرته على تحمل أعباء المنصب.

ويبلغ ترامب من العمر 80 عامًا، ويُعد أكبر رئيس يتولى المنصب في تاريخ الولايات المتحدة، في وقت لا تزال فيه صحة وقدرات القادة المتقدمين في السن محورًا للنقاش السياسي في واشنطن، خاصة بعد الجدل الذي أحاط بالحالة الذهنية للرئيس السابق جو بايدن خلال حملته الانتخابية في عام 2024.

ويحرص ترامب بشكل متكرر على الإشارة إلى نتائجه في اختبارات القدرات الذهنية، مؤكدًا أنه خضع لها عدة مرات وحقق العلامة الكاملة في كل مرة.



 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المركز الطبي العسكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلعت مصطفى

مكافاة 100 ألف جنيه من هشام طلعت مصطفى لعامل ديليفري الرحاب

إسعاف

توفيت إحدى الصغيرات .. زوج يشعل النيران في زوجته وبناته الثلاثة في أسيوط

أرشيفية

زلزال سياسي يهز إسرائيل.. استطلاع يقلب الطاولة وآيزنكوت يتقدم على نتنياهو لأول مرة

إبراهيم صلاح

استقرار داخل الزمالك على استمرار إبراهيم صلاح مع الجهاز الفني الجديد

تقديم كلية الشرطة

تقديم كلية الشرطة متخصصين 2026.. الشروط والمواعيد والرابط الرسمي والتخصصات المطلوبة

المتهم

الموتوسيكلات ولعت.. أجنبى يتسبب فى مصرع قائدى دراجتين ناريتين بطريق الإسكندرية

تقديم كلية الشرطة 2026 ثانوية عامة ومتخصصين.. المواعيد والشروط والتخصصات

تقديم كلية الشرطة 2026 ثانوية عامة ومتخصصين.. المواعيد والشروط والتخصصات

منتخب مصر

اتحاد الكرة يكشف المكاسب التاريخية والمادية لمصر من كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الكنيسة تحتفل بعيد الرسل بعد ختام رحلة صوم امتدت لأسابيع

منتخب مصر للسيدات

مديرة قادرون باختلاف تهنئ منتخب مصر لكرة القدم للسيدات بفضية المونديال

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تهنئ منتخب مصر لكرة القدم للسيدات لتتويجه بالميدالية الفضية في كأس العالم بباريس

بالصور

الفرق بين النزلة المعوية البكتيريا والفيروسية عند الأطفال

الفرق بين النزلة المعوية البكتيرية و الفيروسيه عند الأطفال
الفرق بين النزلة المعوية البكتيرية و الفيروسيه عند الأطفال
الفرق بين النزلة المعوية البكتيرية و الفيروسيه عند الأطفال

بأكبر خطة تقشف في تاريخها .. فولكس واجن تعيد رسم استراتيجيتها لخفض التكاليف

فولكس واجن
فولكس واجن
فولكس واجن

جيب الغلابة.. أسعار هيونداي ماتريكس المستعملة في مصر

هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس

بمحرك جديد.. لاندروفر تكشف عن ديفندر 2027 المتطورة | صور

ديفندر 2027
ديفندر 2027
ديفندر 2027

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد