ترامب: اجتزت الفحص البدني واختبار القدرات الذهنية بنتائج مثالية

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده على تمتعه بصحة جيدة، معلنًا أنه اجتاز فحصًا بدنيًا واختبارًا للقدرات الذهنية بنتائج "مثالية"، في تصريحات جاءت ردًا على تقارير تناولت حالته الصحية وعمره.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي، إنه "أنهى فحصًا بدنيًا مثاليًا" في المركز الطبي العسكري الوطني والتر ريد، مشيرًا إلى أنه يخضع لهذا الفحص كل ستة أشهر، وأنه طلب أيضًا إجراء اختبار جديد للقدرات الذهنية، مؤكدًا أنه أجاب عن جميع الأسئلة بشكل صحيح.

وأوضح البيت الأبيض لاحقًا أن ترامب كان يشير في منشوره إلى الفحص الطبي الذي خضع له في أواخر مايو الماضي، والذي خلصت نتائجه إلى أنه يتمتع بـ"صحة ممتازة".

وجاءت تصريحات ترامب ضمن هجوم شنه على صحفيين في صحيفة نيويورك تايمز، بعد صدور كتاب جديد يتناول عودته إلى السلطة، ويتضمن روايات عن مخاوف لدى بعض مساعديه بشأن تقدمه في العمر وقدرته على تحمل أعباء المنصب.

ويبلغ ترامب من العمر 80 عامًا، ويُعد أكبر رئيس يتولى المنصب في تاريخ الولايات المتحدة، في وقت لا تزال فيه صحة وقدرات القادة المتقدمين في السن محورًا للنقاش السياسي في واشنطن، خاصة بعد الجدل الذي أحاط بالحالة الذهنية للرئيس السابق جو بايدن خلال حملته الانتخابية في عام 2024.

ويحرص ترامب بشكل متكرر على الإشارة إلى نتائجه في اختبارات القدرات الذهنية، مؤكدًا أنه خضع لها عدة مرات وحقق العلامة الكاملة في كل مرة.





