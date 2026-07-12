مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات وقطر والكويت والبحرين: انتهاك صارخ لسيادة الدول العربية

تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت كلًا من الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت ومملكة البحرين، بما يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة تلك الدول، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار منطقة الخليج، ويقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر وترسيخ الأمن الإقليمي.

وتؤكد مصر رفضها الكامل لكافة الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أمن وسيادة الدول العربية الشقيقة أو تهدد أمن واستقرار المنطقة، مجددةً تضامنها الكامل مع دول الخليج الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يمس أمنها وسلامة أراضيها. كما تشدد على أنه لا يمكن قبول أي ذرائع أو مبررات لهذه الاعتداءات المرفوضة والمستهجنة، وتدعو إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال التصعيدية، والالتزام بقواعد القانون الدولي، بما يحفظ أمن المنطقة ويجنب شعوبها مزيداً من التوتر وعدم الاستقرار.