سهل وسريع وصحي.. طريقة عمل ساندوتش البرجر الدايت

قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، طريقة عمل ساندوتش البرجر الدايت.

طريقة عمل ساندوتش البرجر الدايت..



المكونات

ملعقة من معجون الثوم.

ملعقتان من صوص الزبادي.

خبز برجر حسب الحاجة.

شريحتان من الجبن قليل الدسم.

بصلة مقطعة لشرائح.

شريحتان من الطماطم الطازجة.

شريحتان من الخس الطازج.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة من ملح الطعام.

ثلاثة سنون ثوم.

بصلة متوسطة الحجم.

نصف كيلوغرام من اللحم المفروم.



طريقة التحضير..



نخلط اللحم المفروم مع ملعقة من الملح ورشة من الفلفل الأسود.

نضع ملعقة من الكزبرة الناعمة مع زيت الزيتون ونقلب جيدًا ثم نترك الخليط لمدة نصف ساعة حتى يرتاح.

نقطع الخليط إلى كرات متوسطة الحجم ثم نقلبه على الشواية المدهونة بزيت الزيتون على حرارة مرتفعة.

نحمر الجانبين حتى النضج التام.

نضع أقراص الهمبرجر في الخبز مع شريحة الطماطم والخس والبصل والجبن.

ندهن الخبز بمعجون الثوم والفلفل مع اللبن الزبادي.

نضع الخبز في الفرن حتى يتحمر ويصبح مقرمش من الأعلى.

نقدم الهمبرجر مباشرةً.