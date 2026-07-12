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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أكلة جديدة.. طريقة عمل كفتة اللبن الرايب

كفتة باللبن الرايب
كفتة باللبن الرايب
اسماء محمد
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تعد الكفتة باللبن الرايب من الأكلات غير التقليدية التى تضفي على السفرة طابعا مميزا ومخالفات.

نعرض لكم طريقة عمل الكفتة باللبن الرايب من خلال خطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة

مقادير الكفتة 

لحمة مفرومة

 بصل مفروم

 ثوم مفروم

 بقسماط

 ملح

فلفل أسود

 قرفة

 بقدونس مفروم

 زبدة

 زيت

 لبن رايب

 بيض

دقيق ذرة

للطشة:

زبدة

ثوم مفروم

ملح

فلفل أسود

كزبرة خضراء

طريقة عمل الكفتة باللبن الرايب

ضعي اللحمة المفرومة في الكبة مع البصل والبقدونس والقرفة والثوم والبقسماط و الملح والفلفل الأسود.

شكلي الكفتة وحمريها مع الزبدة ثم ارفعيها من النار و في نفس الطاسة ضيفي وزيت زبدة و لبن رايب و بيض و دقيق ذرة وقلبي حتى يتجانس القوام

للطشة:

في طاسة بها القليل من الزبدة  شوحي الثوم مع ملح و الفلفل والكزبرة الخضراء ثم ضعي واتركيها قليلا حتى تتشرب من الخلطة ثم تقدم ساخنة وبالهنا والشفا.

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