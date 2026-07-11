قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الرياضة: احتفالية في ستاد القاهرة بإنجاز المنتخب الوطني الإثنين المقبل
الكريستالة.. أسعار ميتسوبيشي لانسر المستعملة في مصر
وول ستريت جورنال: إسرائيل دفعت ترامب لتغيير طائرته بسبب «مخطط اغتيال إيراني»
وزير البترول : فيلوكس-1X .. أعمق بئر بحرية في المنطقة بعمق مستهدف يبلغ 6000 متر
صحفية صدى البلد تفوز بجائزة الابتكار الزراعي 2026 لرواد التأثير في الإعلام العربي
وزير الرياضة : مشروع وطني لكرة القدم لاكتشاف المواهب وتصديرها للاحتراف
الغد: تكريم الرئيس السيسي للمنتخب رسالة تقدير تصنع أجيالًا من الأبطال
جراديشار يقترب للعودة إلى الأهلي .. وقرار مرتقب من عموتة
حجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2026 .. الرابط والأسعار والخطوات
وزير الرياضة: الرئيس السيسي أكد الاعتماد على القيادة الوطنية في تدريب المنتخبات القومية
الغندور يثير الجدل بشأن استبعاد مصطفى محمد وتألق زيكو وانضمام حمزة خلال المونديال
محدش بيساعد حد .. أمل رزق تبكي بعد تعرضها للسرقة 3 مرات في 10 أيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عرض رسمي.. سيلتك الاستكتلندي يطلب ضم إمام عاشور من الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور
حسن العمدة
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

دخل الدولي المصري إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، دائرة اهتمامات نادي سيلتك الاسكتلندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية؛ بعدما كشفت تقارير صحفية اسكتلندية عن تقدم النادي بعرض رسمي للتعاقد مع اللاعب.

وكشفت تقارير صحفية اسكتلندية، أن نادي سيلتك تقدم بعرض رسمي تبلغ قيمته 4 ملايين يورو؛ من أجل التعاقد مع الدولي المصري إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت التقارير أن إدارة سيلتك تسعى لتدعيم خط الوسط بلاعب يمتلك الخبرات الدولية؛ بعدما لفت إمام عاشور الأنظار بالمستويات التي قدمها مع الأهلي، إلى جانب تألقه مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026.

وأضافت أن النادي الاسكتلندي يترقب موقف الأهلي من العرض المقدم، في ظل تمسك النادي الأحمر بعدد من عناصره الأساسية، خاصة مع ارتباط الفريق بالمنافسة على العديد من البطولات خلال الموسم الجديد.

ويعد إمام عاشور من أبرز لاعبي خط الوسط في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، حيث فرض نفسه كأحد الركائز الأساسية في الأهلي ومنتخب مصر، وهو ما جعله هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ومن المنتظر أن يحسم الأهلي موقفه من العرض خلال الأيام المقبلة، سواء بالدخول في مفاوضات مع سيلتك أو التمسك باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق.

إمام عاشور الأهلي سيلتك الاسكتلندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المؤتمر الصحفى

الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

سعر الذهب

بعد خسارة 1800 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

إمام عاشور

عملاق أوروبي يقترب من ضم إمام عاشور.. هل يرحل عن الأهلي؟

الزمالك

قرار عاجل من الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد

القردة شاكيرا

نفوق القردة “شاكيرا” بعد واقعة تسمم.. وموجة حزن على مواقع التواصل

المؤتمر

بدءا من يوم 13 يوليو.. الداخلية تعلن مواعيد تقديم الطلبة الجدد بكلية الشرطة

حسام حسن

عقب التألق في كاس العالم.. تعرف على رواتب الجهاز الفني للمنتخب

أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم السبت 11 يوليو 2026

بعد صعود عيار 21 و24.. أسعار السبائك والجنيه الذهب في مصر اليوم

ترشيحاتنا

فيلم حكاية حب

خالد عبد العزيز يكشف سر خلود فيلم "حكاية حب" بعد أكثر من 60 عامًا

فيلم خلي بالك من نفسك

الإعلان الرسمي لفيلم خلي بالك من نفسك يحقق أكثر من 30 مليون مشاهدة في يوم واحد

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما

قبل انطلاق دورته التاسعة .. مهرجان القاهرة للمونودراما يكشف لجنة تحكيم التأليف المسرحي

بالصور

الكريستالة.. أسعار ميتسوبيشي لانسر المستعملة في مصر

ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر

هل يمكن أن يساعد فقدان الوزن في علاج سلس البول الإجهادي؟

فقدان الوزن يحسن أعراض سلس البول
فقدان الوزن يحسن أعراض سلس البول
فقدان الوزن يحسن أعراض سلس البول

طرق طبيعية لعلاج انسداد الشرايين.. احرص على اتباعها يوميا

أطعمة تساعد في الوقاية من انسداد الشرايين وتعزز صحة القلب
أطعمة تساعد في الوقاية من انسداد الشرايين وتعزز صحة القلب
أطعمة تساعد في الوقاية من انسداد الشرايين وتعزز صحة القلب

صحة الشرقية: 134 ألف زيارة منزلية لتقديم خدمات علاجية لكبار السن وذوي الهمم| صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد