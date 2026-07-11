دينامو زغرب يتمسك بـ4 ملايين دولار ويصعب مهمة الأهلي في صفقة منصف بقرار

تلقى النادي الأهلي دفعة جديدة من التعقيدات في مفاوضاته لضم الجزائري منصف بقرار، مهاجم دينامو زغرب الكرواتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما رفض النادي الكرواتي العرض المالي المقدم من القلعة الحمراء، متمسكًا بالحصول على مقابل أكبر لإتمام الصفقة.



ورفضت إدارة نادي دينامو زغرب الكرواتي العرض الرسمي المقدم من النادي الأهلي، والبالغ 2.5 مليون دولار، للتعاقد مع المهاجم الجزائري منصف بقرار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت مصادر أن النادي الكرواتي أبلغ مسؤولي الأهلي برفض العرض، مشددًا على تمسكه بالحصول على 4 ملايين دولار للموافقة على رحيل اللاعب، في ظل اقتناع الإدارة بإمكاناته الفنية ورغبتها في تحقيق أكبر استفادة مالية من الصفقة.

وتسعى إدارة الأهلي إلى تدعيم الخط الأمامي بعناصر مميزة استعدادًا للموسم الجديد، ويأتي منصف بقرار ضمن أبرز الأسماء المطروحة على طاولة التعاقدات، إلا أن الفارق المالي بين العرض المقدم والمبلغ المطلوب من جانب دينامو زغرب لا يزال يمثل العقبة الأكبر أمام إتمام الصفقة.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة جولة جديدة من المفاوضات بين الناديين، في محاولة للوصول إلى صيغة توافقية تُقرب وجهات النظر وتحسم مستقبل اللاعب، سواء برفع المقابل المالي أو التوصل إلى حلول أخرى تضمن إتمام انتقاله إلى القلعة الحمراء.