بعد تحرك البرلمان.. كيف يواجه القانون وقائع الغش في امتحانات الثانوية العامة

وجه النائب أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتائج الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة الغش الإلكتروني خلال امتحانات الثانوية العامة، في ظل استمرار تداول صور من أوراق الأسئلة والإجابات عبر صفحات وجروبات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء انعقاد اللجان.

حالات الغش الإلكتروني خلال امتحانات الثانوية العامة

وأكد أن الرأي العام من حقه أن يطّلع على حصيلة ما تم اتخاذه من إجراءات، مطالبًا الوزارة بنشر بيان رسمي يتضمن عدد حالات الغش التي تم ضبطها، وعدد الطلاب الذين تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وحالات إلغاء الامتحانات، إضافة إلى عدد الملاحظين أو المسؤولين الذين ثبت تقصيرهم أو تورطهم – إن وجدت – في تسهيل وقائع الغش أو الإخلال بضوابط الامتحانات.

عقوبات الغش الامتحانات

نص القانون على معاقبة كل من يطبع أو ينشر أو يذيع أو يروج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم تخص مراحل التعليم المختلفة، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه.

كما نص القانون على معاقبة كل من يشرُع في ارتكاب جرائم الغش أو التسريب، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.