برلمانية: استقبال الرئيس السيسي للمنتخب الوطني رسالة تقدير لكل من يرفع اسم مصر

أكدت الدكتورة داليا السيد الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، أن استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري يعكس تقدير الدولة لما قدمه المنتخب من أداء مشرف، ويجسد حرص القيادة السياسية على تكريم كل من يرفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

وأضافت الاتربي في تصريح اليوم أن هذا التكريم يحمل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية لا تقيس الإنجازات بالنتائج فقط، وإنما تقدر الجهد والإخلاص والروح القتالية التي أظهرها اللاعبون، والتي أعادت الفرحة والفخر إلى ملايين المصريين.

دعم الرئيس للمنتخب الوطني

وأشارت إلى أن دعم الرئيس للمنتخب الوطني يمثل حافزًا كبيرًا للأجيال الجديدة من الرياضيين، ويؤكد أن الاستثمار في الشباب والرياضة أصبح أحد ركائز بناء الجمهورية الجديدة، بما يسهم في صناعة أبطال قادرين على المنافسة ورفع راية مصر في مختلف البطولات.

واختتمت الأتربي تصريحها بالتأكيد على أن ما حققه المنتخب الوطني يمثل نقطة انطلاق جديدة لكرة القدم المصرية، معربة عن ثقتها في قدرة اللاعبين والجهاز الفني على البناء على هذا الإنجاز وتحقيق المزيد من النجاحات التي تليق باسم مصر وشعبها