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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: استقبال الرئيس السيسي لأبطال منتخب مصر يعكس حرص القيادة السياسية على تكريم النماذج الوطنية المتميزة

منتخب مصر
منتخب مصر
أميرة خلف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أن استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي للاعبي منتخب مصر عقب الأداء المشرف الذي قدموه في بطولة كأس العالم، يعكس حرص القيادة السياسية على تكريم النماذج الوطنية المتميزة، وتقدير كل من يرفع اسم مصر في المحافل الدولية، موضحا أن هذه اللفتة تمثل حافزا كبيرا للأجيال الجديدة من الرياضيين لمواصلة العمل والاجتهاد وتحقيق المزيد من الإنجازات.

وأضاف أن المنتخب نجح في تقديم مستويات فنية مميزة نالت إشادة واسعة، بما عكس تطور الرياضة المصرية وقدرتها على المنافسة أمام كبار المنتخبات، مشيرا إلى أن استقبال الرئيس للاعبين والجهاز الفني يحمل رسائل مهمة، أبرزها أن الدولة تساند أبناءها وتقدر جهودهم، سواء حققوا اللقب أو قدموا أداءً يليق باسم مصر.

تعزيز الروح الوطنية وترسيخ ثقافة تكريم المجتهدين

وأوضح أن هذه الخطوة تحقق العديد من المكاسب، في مقدمتها تعزيز الروح الوطنية، وترسيخ ثقافة تكريم المجتهدين، وتحفيز الشباب على ممارسة الرياضة باعتبارها أحد أدوات بناء الإنسان، بجانب دعم صورة مصر إقليميا ودوليا باعتبارها دولة تهتم بأبنائها وتستثمر في الطاقات الواعدة.

وأشار النائب عادل اللمعي، إلى أن استمرار دعم القيادة السياسية للرياضة والرياضيين يمثل ركيزة أساسية لبناء أجيال قادرة على تحقيق الإنجازات ورفع راية مصر في مختلف المحافل الدولية . 

مجلس النواب عادل اللمعي الرئيس عبدالفتاح السيسي بطولة كأس العالم

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