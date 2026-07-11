محمد هاني بعد تكريم الرئيس السيسي للمنتخب: نجدد العهد من أجل مصر

توجه محمد هاني، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، بالشكر للقيادة السياسية برئاسة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بعد التكريم الذي ناله اللاعبون صباح اليوم عقب انتهاء مشاركة الفراعنة في كأس العالم.

وحقق منتخب مصر إنجازًا تاريخيًا بالوصول إلى دور الـ 16 ببطولة كأس العالم قبل أن يودّع البطولة على يد الأرجنتين بالخسارة بثلاثية مقابل هدفين.

وكتب محمد هاني عبر حسابه الرسمي على منصة “فيسبوك” قائلًا: “تحيا مصر بشعبها وقيادتها، اليوم نجدد العهد: أن نبذل كل ما لدينا من أجل هذا الوطن وأن نمثل مصر بالشكل الذي يليق بها”.

تجديد الثقة

يُذكر أن اتحاد الكرة المصري قد جدد الثقة في حسام حسن والجهاز الفني مع استمرارهم إلى مونديال 2030.