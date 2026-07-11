تكريم تاريخي من الرئيس .. اتحاد الكرة والزمالك والوزارة: لن نتوقف عند إنجاز المونديال

أكدت تصريحات مسؤولي الرياضة المصرية أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، عقب الإنجاز التاريخي بالتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، يمثل نقطة انطلاق جديدة لمسيرة الكرة المصرية، ورسالة دعم قوية لكل الرياضيين. وأجمع مسؤولو اتحاد الكرة ونادي الزمالك ووزارة الشباب والرياضة على أن هذا التكريم الرئاسي يضاعف حجم المسؤولية، ويحفز الجميع على مواصلة العمل لاكتشاف المواهب، ودعم المدرب الوطني، وبناء جيل جديد قادر على المنافسة وحصد المزيد من الإنجازات على الساحتين القارية والدولية.

خالد الدرندلي لـ " صدي البلد ": تكريم الرئيس وسام على صدورنا.. ونعد المصريين بجيل جديد يواصل الإنجازات



أكد خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب مصر في كأس العالم 2026 أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة المنتخب بعد الإنجاز التاريخي الذي تحقق في المونديال يمثل دافعًا كبيرًا لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة.

وقال الدرندلي في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد " إن استقبال الرئيس للمنتخب لم يكن مجرد احتفال بإنجاز رياضي بل رسالة تقدير لكل من يعمل من أجل رفع اسم مصر في المحافل الدولية مشيرًا إلى أن هذا التكريم ضاعف من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق مجلس إدارة اتحاد الكرة والجهاز الفني واللاعبين.

وأضاف: "تشرفنا اليوم بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وهذا التكريم سيظل محفورًا في ذاكرة جميع أفراد البعثة لأنه جاء بعد إنجاز أسعد ملايين المصريين وأكد أن الدولة تقف خلف الرياضة وتساند أبناءها بكل قوة."

وأوضح نائب رئيس اتحاد الكرة أن مجلس الإدارة تعهد أمام الرئيس بمواصلة العمل من أجل صناعة جيل جديد قادر على المنافسة وحصد البطولات وعدم الاكتفاء بما تحقق في كأس العالم مؤكدًا أن ما حدث يمثل بداية لمرحلة جديدة وليس نهاية المشوار.

وقال الدرندلي: "وعدنا الرئيس بأن نستثمر هذا الإنجاز في بناء منتخب أقوى خلال السنوات المقبلة وأن نواصل تطوير منظومة الكرة المصرية من أجل إعداد جيل جديد من الأبطال يستطيع الحفاظ على مكانة مصر بين كبار منتخبات العالم."

أحمد سليمان لـ " صدي البلد ": تكريم الرئيس وسام على صدر أبطال مصر.. ورسالة واضحة لبناء جيل جديد والرهان على المدرب الوطني



أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة منتخب مصر عقب الإنجاز التاريخي في بطولة كأس العالم 2026 يمثل رسالة تقدير كبيرة لكل الرياضيين المصريين ويعكس حجم الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للرياضة خلال السنوات الأخيرة.

وقال سليمان في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد " إن استقبال الرئيس للاعبي المنتخب والجهاز الفني ومنحهم هذا التكريم يعد أكبر دافع معنوي يمكن أن يحصل عليه أي رياضي موضحًا أن هذا التقدير لا يخص منتخب كرة القدم فقط وإنما يمثل تكريمًا لكل أبطال مصر في مختلف الألعاب.

وأضاف: "عندما يأتي التكريم من رئيس الجمهورية فإنه يمنح الجميع شعورًا بالفخر والمسؤولية ويؤكد أن الدولة تتابع وتقدر كل إنجاز يتحقق باسم مصر وهو ما سيدفع اللاعبين إلى تقديم المزيد من العطاء خلال المرحلة المقبلة " .

وأشار عضو مجلس إدارة الزمالك إلى أن الرسائل التي خرجت من لقاء الرئيس مع أبطال المنتخب كانت في غاية الأهمية وعلى رأسها ضرورة الاهتمام باكتشاف المواهب وصناعة أجيال جديدة قادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات.

ثروة حقيقية من المواهب

وأوضح أن مصر تمتلك ثروة حقيقية من المواهب في جميع المحافظات لكن الأمر يحتاج إلى منظومة عمل متكاملة تعتمد على الكشافين والخطط العلمية للوصول إلى العناصر المميزة في مختلف المراحل السنية مؤكدًا أن الاستثمار في الناشئين هو الطريق الحقيقي لبناء منتخبات قوية قادرة على المنافسة قارياً وعالمياً.

وأضاف: "لدينا لاعبون موهوبون بأعداد كبيرة وما نحتاجه هو آلية احترافية لاكتشافهم ورعايتهم مبكرًا ورسالة الرئيس بشأن أهمية الكشافين تمثل خارطة طريق يجب أن تعمل عليها جميع المؤسسات الرياضية خلال الفترة المقبلة " .

دعم المدرب الوطني

وتطرق سليمان إلى حديث الرئيس عن أهمية دعم المدرب الوطني مؤكدًا أن هذه الرسالة تحمل دلالات كبيرة خاصة بعدما أثبت المدرب المصري في أكثر من مناسبة قدرته على تحقيق النجاحات عندما تتوفر له الثقة والاستقرار.

وقال: "المدرب الوطني يمتلك من الخبرات والقدرات ما يؤهله لتحقيق إنجازات كبيرة وهو الأقرب لفهم طبيعة اللاعب المصري وشخصيته كما أنه يستطيع التعامل مع الضغوط الجماهيرية والإعلامية بصورة أفضل وقد شاهدنا جميعًا ما حققه المنتخب تحت قيادة جهاز فني وطني " .

وشدد على أن نجاح المنتخب في كأس العالم يعكس أهمية منح الكفاءات المصرية الفرصة الكاملة مؤكدًا أن المدرب الوطني يستحق دائمًا الدعم والثقة طالما توفرت له الإمكانات اللازمة للعمل.

واختتم أحمد سليمان تصريحاته بالتأكيد على أن الإنجاز الذي حققه منتخب مصر يجب أن يكون بداية مرحلة جديدة للرياضة المصرية وليس مجرد محطة للاحتفال مشيرًا إلى أن الحفاظ على هذا النجاح يتطلب استمرار العمل وتطوير منظومة اكتشاف المواهب ودعم الأجهزة الفنية الوطنية بما يضمن بقاء مصر في المكانة التي تستحقها على الساحة الرياضية العالمية.

مصطفي أبو زهرة لـ " صدي البلد : تكريم الرئيس نقطة انطلاقة جديدة لكرة القدم المصرية



وجه مصطفي أبو زهرة عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة ونائب رئيس بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على دعمه وتكريمه ومساندته لأبطال مصر من لاعبي منتخب مصر الأول وجهازهم الفنى بعد الانجاز الكبير الذى حققه المنتخب بالتأهل إلى دور الـ 16 لبطولة كأس العالم لأول مرة فى تاريخ كرة القدم المصرية .

وقال مصطفي أبو زهرة عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : تكريم فخامة الرئيس لأبطال منتخب مصر دافع كبير وأعلى وسام وتكريم لأبطالنا بعد المجهود والظهور المشرف للمنتخب فى بطولة كأس العالم .

وأوضح أبو زهرة أن اللاعبين تعاهدوا منذ اليوم الأول بالتواجد فى بطولة كأس العالم على اللعب بشرف وتقديم افضل ما لديهم وهو ما تحقق مشيرا إلى أن الروح المعنوية للاعبين ارتفعت بقوة عقب تهنئة فخامة الرئيس للاعبين والمنتخب والجهاز الفنى بعد الفوز على استراليا وتحقيق انجاز كبير بالتأهل الى دور الـ 16 مشيرا أيضا الى أن رسالة الدعم الكبير التى وجهها الرئيس إلى اللاعبين عقب الخسارة المفاجئة والاداء المشرف للمنتخب أمام الارجنيتن كانت رسالة أب عاشق لتراب بلده ومقدر لكل مجهود يبذل من أفضل مصرنا الغالية .

وأشار إلى أن رسائل الرئيس اليوم فى تكريم أبطال مصر ستكون نقطة انطلاقة أفضل لكرة القدم المصرية خاصة أن الرئيس لمس العديد من النقاط المهمة التى ستكون نواه لمستقبل أفضل لكل عناصر اللعبة .

ووجه نائب رئيس بعثة منتخب مصر الشكر إلى كل اللاعبين على ما قدموه موجها الشكر إلى مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة وإلى كل من ساند ودعم المنتخب .

أول تعليق من وزير الرياضة بعد تكريم الرئيس السيسي لمنتخب مصر .. جوهر نبيل لـ صدى البلد : التكريم الرئاسي يحمل قيمة معنوية كبيرة



أكد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة أن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لبعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم عقب المشاركة التاريخية في بطولة كأس العالم 2026 يمثل رسالة دعم قوية لجميع الرياضيين المصريين ويعكس اهتمام الدولة بتقدير الإنجازات الرياضية في مختلف الألعاب.

وقال وزير الشباب والرياضة في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد " إن التكريم الرئاسي يحمل قيمة معنوية كبيرة خاصة أنه جاء من رئيس الجمهورية مشيرًا إلى أن هذه اللفتة ستكون حافزًا أمام جميع اللاعبين والأبطال لمواصلة العمل وتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

وأوضح أن الدولة تولي الرياضة اهتمامًا غير مسبوق بفضل الدعم المستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما حققه منتخب مصر في كأس العالم وتحويل هذا الإنجاز إلى نقطة انطلاق جديدة للرياضة المصرية بشكل عام.

وأشار الوزير إلى أن الاحتفالية شهدت تأكيد الرئيس على أهمية تعزيز دور الكفاءات الوطنية في قيادة المنتخبات والأجهزة الفنية لافتًا إلى أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على توسيع الاعتماد على المدربين المصريين في ظل ما أثبتوه من كفاءة وقدرة على تحقيق النجاحات في مختلف المنافسات.

وأضاف أن تجربة المنتخب الوطني بقيادة جهاز فني مصري برئاسة حسام حسن قدمت نموذجًا ناجحًا بعدما نجح الفريق في تحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى دور الـ16 لكأس العالم للمرة الأولى وهو ما يعكس قدرة المدرب المصري على قيادة المنتخبات في أصعب التحديات.

اللواء مجدى اللوزي لـ صدى البلد: تكريم الرئيس السيسي مكافآة لـ نجوم المنتخب على إنجاز المونديال



أكد اللواء دكتور مجدي اللوزي، رئيس الاتحاد المصري للملاكمة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية أن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنتخب مصر الوطني مكافآة للمجهود المبذول من قبل الفراعنة الكبار فى مونديال 2026.

قال اللواء مجدي اللوزى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: التكريم دى حاجة دايما الرئيس عبدالفتاح السيسي دايما بيعملها وبيكرم المجتهد والمنتخب عمل اللى عليه فى كأس العالم.

أضاف اللواء مجدي اللوزى: اللاعيبة شعروا بالإهتمام من الرئيس السيسي للعمل والإنجاز الذي بذلوه فى كأس العالم.

واصل: إصرار الرئيس السيسي على التمسك بالتوأم وتجربة المدرب المصرى فى كرة القدم تمثل أكبر دلالة على أن العناصر المحلية تتفوق فى كافة المجالات إذا ما تم منحها الفرصة.

واختتم حديثه قائلا: ناديت من 10 سنوات وكنت بقول حسام حسن الأفضل فى تدريب منتخب مصر لإنه يعلم تماما كيفية يبث الروح فى نفوس اللاعبين والحماس.

إبراهيم نورالدين عن تكريم الرئيس السيسي لمنتخب مصر: عندنا 100 حسام حسن| خاص



علق الحكم الدولي ابراهيم نورالدين على تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن عقب العودة من المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026.

قال الحكم الدولي ابراهيم نور الدين لـ صدى البلد: رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي لنجوم منتخب مصر الوطني واضحة.. المسئولين عننا يبقوا مننا.

تابع ابراهيم نور الدين: إحنا سعداء ونشكر الرئيس السيسي على دعمه وعندنا 100 حسام حسن فى كافة المجالات.

أضاف إبراهيم نور الدين: محتاجين نزود كافة النواحى بالكوادر والبدلاء المتميزين.