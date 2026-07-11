مصطفي أبو زهرة لـ " صدي البلد : تكريم الرئيس نقطة انطلاقة جديدة لكرة القدم المصرية

وجه مصطفي أبو زهرة عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة ونائب رئيس بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على دعمه وتكريمه ومساندته لأبطال مصر من لاعبي منتخب مصر الأول وجهازهم الفنى بعد الانجاز الكبير الذى حققه المنتخب بالتأهل إلى دور الـ 16 لبطولة كأس العالم لأول مرة فى تاريخ كرة القدم المصرية .

وقال مصطفي أبو زهرة عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : تكريم فخامة الرئيس لأبطال منتخب مصر دافع كبير وأعلى وسام وتكريم لأبطالنا بعد المجهود والظهور المشرف للمنتخب فى بطولة كأس العالم .

وأوضح أبو زهرة أن اللاعبين تعاهدوا منذ اليوم الأول بالتواجد فى بطولة كأس العالم على اللعب بشرف وتقديم افضل ما لديهم وهو ما تحقق مشيرا إلى أن الروح المعنوية للاعبين ارتفعت بقوة عقب تهنئة فخامة الرئيس للاعبين والمنتخب والجهاز الفنى بعد الفوز على استراليا وتحقيق انجاز كبير بالتأهل الى دور الـ 16 مشيرا أيضا الى أن رسالة الدعم الكبير التى وجهها الرئيس إلى اللاعبين عقب الخسارة المفاجئة والاداء المشرف للمنتخب أمام الارجنيتن كانت رسالة أب عاشق لتراب بلده ومقدر لكل مجهود يبذل من أفضل مصرنا الغالية .

وأشار إلى أن رسائل الرئيس اليوم فى تكريم أبطال مصر ستكون نقطة انطلاقة أفضل لكرة القدم المصرية خاصة أن الرئيس لمس العديد من النقاط المهمة التى ستكون نواه لمستقبل أفضل لكل عناصر اللعبة .

ووجه نائب رئيس بعثة منتخب مصر الشكر إلى كل اللاعبين على ما قدموه موجها الشكر إلى مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة وإلى كل من ساند ودعم المنتخب .

تكريم الرئيس

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين اليوم، لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس منح لاعبي المنتخب الوطني وأعضاء الجهازين الفني والإداري كأس الفخر والاعتزاز وأوسمة تكريمية تقديراً لما قدموه من أداء بطولي ومستوى فني رفيع خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦، وما أظهروه من عزيمة وإصرار وانضباط. وقد التُقطت صورة تذكارية جمعت الرئيس بلاعبي المنتخب والجهاز الفني والإداري.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه كلمة إلى لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني والإداري؛ رحّب في مستهلها بهم، معرباً عن اعتزازه وتقديره لما قدمه المنتخب من أداء مشرف، مؤكداً أن هذه الإشادة هي انطباع عام لدى كل من تابع مباريات المنتخب الوطني من المصريين، وفي الدول العربية، والجاليات المصرية والعربية بالخارج، وفي العالم أيضاً. وأشاد الرئيس بالقيم الرفيعة التي تحلّى بها الفريق، بما يعكس أصالة الشعب المصري، مشدداً على أن ما تحقق هو جهد مشكور وإخلاص كبير باسم مصر. وأشار إلى أن الرياضة ليست فوزاً وخسارة فقط، ولكن الأهم هو ما حققه المنتخب الوطني من احترام الناس الذين قدّروا ما قدمه الفريق أكثر من المكسب في حد ذاته.

كما شدد الرئيس على أن المنتخب مثّل شباب مصر بشكل رائع ومشرّف، وصنع حالة من الفرحة بين المواطنين خلال مساره بكأس العالم بفضل جدية الأداء، ولأنه ظهر في المباريات كفريق كبير يبذل جهداً بإخلاص. وأشاد الرئيس بأداء المنتخب الذي عكس قدرة المصريين على تحقيق النجاح، مشدداً على أن الشعب المصري محب للرياضة، ولكرة القدم تحديداً، ويضم الكثير من المواهب التي يمكن أن تصل إلى نفس مستوى كفاءة النجوم الحاليين للفريق. وفي هذا الإطار، أكد الرئيس على ضرورة وجود “كشافين متجردين” للمواهب الشابة والصغيرة، مؤكداً استعداد الدولة لدعم الكفاءات ومنحهم الفرصة التي يستحقونها، وكذلك دعم الجهاز الفني الوطني.

واختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على ضرورة مواصلة العمل الجاد، وبذل الجهد، والحفاظ على الروح، وبناء أجيال جديدة من اللاعبين للبناء على ما تحقق من نجاح.

واختُتم اللقاء بتناول الرئيس الغداء مع لاعبي المنتخب وأعضاء الجهاز الفني والإداري، حيث حرص سيادته على الاستماع إلى عدد من اللاعبين الذين أعربوا عن امتنانهم للقاء الرئيس وتقدير سيادته لهم، مؤكدين أن المنتخب الوطني، واللاعبين بشكل خاص، سوف يبذلون قصارى جهدهم للبناء على الإنجاز الذي تحقق. ومن جانبه، أعرب الرئيس مجدداً عن شكر وتقدير سيادته والشعب المصري للإنجاز الذي حققه المنتخب، مشيراً إلى أن الشعب المصري أصبح ينتظر الكثير من المنتخب في المرحلة المقبلة.