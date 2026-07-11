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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال أسبوع.. إغلاق 44 منشأة طبية خاصة مخالفة بالبحيرة وإنذر 41 أخرى

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا
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أغلقت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة 44 منشأة طبية خاصة، ووجهت إنذارات لـ 41 منشأة أخرى خلال حملات تفتيشية موسعة استمرت على مدار أسبوع كامل لإعادة الانضباط للمنظومة الطبية غير الحكومية.

وجاءت هذه الحملات تنفيذًا لتكليفات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الدورية الفعالة للخدمات الطبية المقدمة من القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد المخالفين لضمان سلامة وصحة المواطنين.

من جانبها، أوضحت الدكتورة بسمة عبد الستار، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، أن الإدارة كثفت جهودها بالمرور على 165 منشأة طبية خاصة متنوعة، حيث تم بالفعل تنفيذ 21 قرار غلق إداري لمنشآت تدار بدون ترخيص أو خالفت اشتراطات التشغيل، إلى جانب استصدار 23 قرار غلق أخرى جاري العمل على تنفيذها. 

وأضافت عبد الستار أنه تم توجيه 41 إنذارًا لمنشآت رُصدت بها سلبيات غير جسيمة لتصويب أوضاعها، مع تحرير 3 محاضر فض أختام، بالإضافة إلى فحص 10 شكاوى للمواطنين والرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا.

في سياق متصل، أكد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن القطاع الطبي الخاص يعد شريكًا أساسيًا في تقديم خدمات الرعاية الصحية بالمحافظة. 

وأشار عساف إلى أن المديرية حريصة على تطبيق القانون بكل حزم بالتوازي مع تقديم الدعم والتشجيع المستمر للقطاع الخاص لتطوير وتجويد خدماته بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضى.

البحيرة العلاج الحر وكيل وزارة الصحة

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