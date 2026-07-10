الإصلاح والنهضة بالبحيرة يناقش دور المرأة المصرية في التحولات الوطنية ومسيرة التنمية

عقدت أمانة المرأة بحزب الإصلاح والنهضة بمحافظة البحيرة، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، ندوة حوارية بعنوان "دور المرأة المصرية في التحولات الوطنية ومسيرة التنمية"، بمشاركة نخبة من القيادات الحزبية والبرلمانية والمتخصصين في التنمية المحلية والمجتمعية، وقد أدارت الحوار الدكتورة نادية خضر، أمين المرأة بحزب الإصلاح والنهضة بمحافظة البحيرة. وذلك في إطار حرص الحزب على تكريس دور المرأة كشريك أصيل في صناعة القرار، استعدادًا لاستحقاق الانتخابات المحلية المقبل.

أوضحت المهندسة سعاد حلمي، أمين التنمية المحلية للحزب بالإسكندرية ورئيس حي شرق سابقًا، خلال الندوة أن نجاح المرأة في العمل التنفيذي المحلي ثابتٌ بالتجربة لا بالنظرية، مستعرضة تجربتها الشخصية في الإدارة التنفيذية، وشددت على أن دور المرأة في المحليات القادمة يجب ألا يقتصر على العضوية، بل يمتد إلى مواقع القرار التنفيذي ذاتها.

وأكدت الدكتورة تهاني الشيخ، عضو أمانة السياسات العامة بالحزب ومرشح مجلس الشيوخ سابقًا عن دائرة حوش عيسى، أن قضايا المرأة حاضرة في صلب السياسات العامة للحزب لا على هامشها، مستعرضة الدروس المستفادة من تجربتها الانتخابية السابقة بما يخدم إعداد المرشحات لخوض المحليات القادمة بثقة أكبر.

وأكد النائب رضا نصيف، عضو مجلس النواب السابق وعضو لجنة الشؤون البرلمانية بالحزب، أهمية استكمال المنظومة التشريعية الداعمة لمشاركة المرأة، مشيرًا إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه الحزب تشريعيًا وتنظيميًا في دعم مرشحات البحيرة للمجالس المحلية القادمة.

من جانبها، سلطت نورهان البوليني، مرشح مجلس النواب سابقا وأمينة التنمية المجتمعية بمحافظة البحيرة، الضوء على نماذج ناجحة لمشروعات تنموية استهدفت المرأة في قرى ومراكز المحافظة، مؤكدة أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو الأساس الذي تُبنى عليه مشاركتها السياسية والمجتمعية.

واختتمت الدكتورة أسماء مسعود، مسؤول لجنة الثقافة والفنون بالتنمية المجتمعية بالإسكندرية وسفيرة التنمية المستدامة، مداخلات الضيوف بالتأكيد على أن الوعي الثقافي والفني لا يقل أهمية عن التمكين الاقتصادي والسياسي في ترسيخ دور المرأة، مستعرضة تجربتها كخريجة برنامج "المرأة تقود" بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وربطها ذلك بأهداف التنمية المستدامة.

كما شهدت الندوة تكريم عدد من الأبطال من ذوي الهمم، إلى جانب تكريم أمهاتهم ومدربهم، تقديرًا لما قدموه من نماذج مشرفة في الإرادة والتميز، وإيمانًا بالدور المحوري الذي تقوم به الأسرة في صناعة الأبطال، وبأهمية دعم النماذج الملهمة التي تجسد قيم العزيمة والإصرار، في رسالة تؤكد أن بناء الإنسان وتمكينه يمثلان أحد أهم ركائز التنمية.

واختُتمت الندوة بتأكيد المشاركين على ضرورة تكثيف برامج تأهيل وتدريب المرشحات، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في الاقتصاد المحلي، ودعم التعاون بين الحزب ومؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن انتقال المرأة من الحضور الرمزي إلى المشاركة الفعلية في صنع القرار المحلي، تماشيًا مع توجهات حزب الإصلاح والنهضة ورؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.