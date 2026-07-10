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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد وفاة مشجعي الكرة.. جمال شعبان يحذر: المونديال خطر على القلب

جمال شعبان
جمال شعبان
ريهام قدري
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حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من التأثيرات الخطيرة للانفعالات النفسية الشديدة على صحة القلب، مؤكدًا أن الحزن أو الصدمة العاطفية قد يتسببان في مضاعفات خطيرة لدى بعض الأشخاص، خاصة من يعانون من أمراض القلب أو عوامل الخطورة.

وقال شعبان، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن شخصين في مصر، أحدهما في محافظة الإسكندرية والآخر في محافظة الشرقية، توفيا عقب تعرضهما لحالة من الحزن الشديد بسبب إحدى مباريات كرة القدم، مشيرًا إلى أن هناك آخرين تعرضوا لجلطات ومشكلات صحية نتيجة الانفعال الزائد أثناء متابعة المباريات.

وأضاف: "كنت دائمًا أقول إن المونديال خطر على القلب"، في إشارة إلى أن المنافسات الرياضية الكبرى قد تثير انفعالات حادة لدى بعض المشجعين، وهو ما قد ينعكس سلبًا على صحتهم.

وأوضح العميد السابق لمعهد القلب القومي أن التشجيع المبالغ فيه وما يصاحبه من توتر وقلق وغضب قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وتسارع ضربات القلب، وهو ما قد يزيد من احتمالات التعرض لأزمات قلبية أو مضاعفات خطيرة لدى الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

وأكد جمال شعبان أن نتائج المباريات لا تستحق تعريض الصحة للخطر، قائلًا: "احنا علينا السعي في الدنيا، لكن النتايج في إيد ربنا"، داعيًا الجماهير إلى تقبل نتائج المباريات بروح رياضية وعدم الانسياق وراء الانفعالات المفرطة.

واختتم رسالته بمناشدة جميع مشجعي كرة القدم قائلاً: "أرجوكم شجعوا باعتدال... وما تزعلوش"، مؤكدًا أن الحفاظ على الصحة والحياة أهم بكثير من أي نتيجة رياضية، وأن التشجيع يجب أن يكون وسيلة للاستمتاع لا سببًا للإصابة بالأزمات الصحية.

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