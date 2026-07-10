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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث عند تناول الجبنة الرومي؟.. فوائد صحية وأضرار يجب الانتباه إليها

الجبنة الرومي
الجبنة الرومي
ريهام قدري
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 الجبنة الرومي من أكثر أنواع الجبن انتشارًا على المائدة المصرية، إذ تتميز بمذاقها القوي وقوامها الصلب، وتدخل في إعداد العديد من الوجبات والسندوتشات.

 وعلى الرغم من احتوائها على عناصر غذائية مهمة، فإن الإفراط في تناولها قد يرتبط ببعض المخاطر الصحية، خاصة لمرضى ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

 أبرز فوائد وأضرار تناول الجبنة الرومي.

مصدر جيد للبروتين

تحتوي الجبنة الرومي على نسبة مرتفعة من البروتين، الذي يساعد على بناء العضلات وإصلاح الأنسجة، كما يمنح الشعور بالشبع لفترة أطول، ما قد يساهم في تقليل تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية.

غنية بالكالسيوم

توفر الجبنة الرومي كميات جيدة من الكالسيوم، وهو معدن أساسي للحفاظ على قوة العظام والأسنان، كما يساهم في دعم وظائف العضلات والأعصاب.

تمد الجسم بالطاقة

تحتوي الجبنة الرومي على الدهون والبروتين، ما يجعلها مصدرًا للطاقة، ويمكن أن تكون جزءًا من وجبة متوازنة عند تناولها بكميات معتدلة.

قد تساعد على الشعور بالشبع

يساعد محتواها من البروتين والدهون على إبطاء عملية الهضم، ما يمنح إحساسًا بالشبع لفترة أطول، وهو ما قد يفيد عند الالتزام بنظام غذائي متوازن.

مخاطر الإفراط في تناول الجبنة الرومي

ارتفاع نسبة الصوديوم

تحتوي الجبنة الرومي على كميات كبيرة من الملح، لذلك فإن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو الكلى.

زيادة الدهون المشبعة

تتميز الجبنة الرومي بارتفاع محتواها من الدهون المشبعة، والتي قد ترفع مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم عند تناولها بكميات كبيرة، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

زيادة السعرات الحرارية

تحتوي الجبنة الرومي على سعرات حرارية مرتفعة نسبيًا، لذلك فإن الإفراط في تناولها قد يساهم في زيادة الوزن إذا لم يتم احتسابها ضمن إجمالي السعرات اليومية.

قد تسبب العطش

بسبب محتواها المرتفع من الصوديوم، قد يشعر الشخص بالعطش بعد تناولها، كما قد تؤدي إلى احتباس السوائل لدى بعض الأشخاص.

من يجب أن يقلل من تناولها؟

ينصح الأطباء مرضى ارتفاع ضغط الدم، ومرضى القلب، ومرضى الكلى، والأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول، بتقليل تناول الجبنة الرومي أو اختيار أنواع جبن أقل في نسبة الملح والدهون، مع استشارة الطبيب بشأن الكميات المناسبة.

يمكن تناول الجبنة الرومي باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن، ويُفضل الاكتفاء بقطعة صغيرة مع الإكثار من الخضروات الطازجة، وتجنب تناولها بشكل يومي أو بكميات كبيرة، خاصة إذا كان الشخص يعاني من أمراض مزمنة أو يتبع نظامًا غذائيًا قليل الصوديوم.

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