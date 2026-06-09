طريقة عمل الجبنة الرومي المقلية

تعد الجبنة الرومي المقلية من المقبلات السريعة والشهية، ويمكن تقديمها بجانب الخبز أو السلطات.

المكونات

250 جرام جبنة رومي مقطعة شرائح أو أصابع

نصف كوب دقيق

2 بيضة

كوب بقسماط ناعم

زيت غزير للقلي

طريقة التحضير

1. قطعي الجبنة الرومي إلى أصابع أو شرائح متوسطة السمك.

2. ضعي الدقيق في طبق، والبيض المخفوق في طبق آخر، والبقسماط في طبق ثالث.

3. مرري قطع الجبنة في الدقيق أولًا، ثم في البيض، ثم غطيها بالبقسماط جيدًا.

4. للحصول على طبقة مقرمشة أكثر، يمكن تكرار خطوة البيض والبقسماط مرة ثانية.

5. ضعي القطع في الفريزر لمدة 20 إلى 30 دقيقة حتى تتماسك أثناء القلي.

6. سخني الزيت على نار متوسطة، ثم اقلي الجبنة لمدة دقيقة إلى دقيقتين حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.

7. ارفعيها على ورق مطبخ للتخلص من الزيت الزائد وقدميها ساخنة.

نصائح لنجاح الوصفة

لا تتركي الجبنة في الزيت فترة طويلة حتى لا تذوب.

يمكن إضافة رشة من البابريكا أو الزعتر إلى البقسماط لإضافة نكهة مميزة.

تقدم مع صوص الرانش أو الكاتشب أو العسل حسب الرغبة.