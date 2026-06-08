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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

سر تتبيلة الفراخ المشوية اللذيذة بخطوات سهلة

فراخ مشوية
فراخ مشوية
ريهام قدري

إذا كنتِ تريدين فراخ مشوية بطعم غني ولون ذهبي جميل، فهذه من أشهر التتبيلات المنزلية السهلة:

المكونات

دجاجة كاملة أو كيلو أوراك/صدور فراخ

2 ملعقة كبيرة زبادي

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت نباتي

4 فصوص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة بهارات فراخ

نصف ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

رشة صغيرة شطة (اختياري)

طريقة التحضير

1. اخلطي جميع المكونات جيدًا حتى تتجانس.

2. اصنعي شقوقًا بسيطة في قطع الدجاج حتى تتشرب التتبيلة.

3. وزعي التتبيلة على الفراخ من الداخل والخارج.

4. اتركيها في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات، ويفضل طوال الليل.

5. اشوي الفراخ في الفرن على درجة حرارة 200 مئوية حتى تنضج وتكتسب لونًا ذهبيًا، مع دهنها من وقت لآخر بالعصارة الموجودة في الصينية.

سر الطعم مثل المطاعم

إضافة ملعقة صغيرة عسل أو دبس رمان تمنح الفراخ لونًا ولمعة مميزة.

الزبادي يساعد على طراوة اللحم ويجعل النتيجة أكثر عصارة.

ترك الفراخ في التتبيلة ليلة كاملة يعطي أفضل نكهة.

طريقة الفراخ المشويه تتبيلة الفراخ المشوية فراخ مشويه

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