لو زهقتي من اللحمة .. طريقة عمل دبابيس الفراخ بالخضار

بعد انتهاء عيد الأضحى، وتناول اللحم بكميات كبيرة تفضل العديد من السيدات تحضير الأكلات المختلفة، وإليكم طريقة عمل دبابيس الفراخ بالخضار.

مقادير دبابيس الفراخ بالخضار :

كيلو دبابيس دجاج

ربع كوب عصير ليمون

ربع كوب زيت زيتون

ملعقة كبيرة بشر ليمون

ملعقة كبيرة زعتر مجفف

ملعقة صغيرة ريحان مجفف

ملعقة كبيرة ثوم بودر

ملعقة صغيرة شطة

كوسة

جزر

بطاطس

بصل مفروم

ثوم مفروم

طريقة تحضير دبابيس الفراخ بالخضار :

قلبي الخضار مع البصل والتوم المفروم ويرص في صينية

في وعاء تبلي الدبابيس بعصير الليمون وبشر الليمون وزيت الزيتون والتوابل وترص الدبابيس على الخضار ويصب باقي التتبيلة على الوجه.

وتغطى بفويل وتدخل الفرن حتى تمام النضج.