قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة السعودية تعلن نجاح أعمالها بموسم الحج عبر تقديم 2.5 مليون خدمة للحجاج
101 ألف زائر لحدائق الحيوان الإقليمية وحديقة الأسماك خلال عيد الأضحى
وكيل زراعة النواب يقترح توفير أماكن إيواء للكلاب الضالة في كل محافظة
بينهم صغار.. إصابة 19 شخصا في إنقلاب سيارة ربع نقل على طريق مرسي علم إدفو| أسماء
قطر وسنغافورة تبحثان آخر التطورات الأمنية في المنطقة
لا داعي للذعر.. الكونغو الديمقراطية: قادرون على احتواء فيروس إيبولا
وزارة الداخلية تكشف حقيقة أكاذيب سيدة بقيام الأجهزة الأمنية بتلفيق القضايا لنجليها
حسام حسني يطمئن المصريين: إيبولا لا ينتقل عبر الهواء وفرص تحوله إلى جائحة عالمية محدودة
الشوط الأول.. أرسنال يتقدم على باريس 1\0 في نهائي دوري أبطال أوروبا
الموضوع خطير | محمود مسلم يكشف إصابة صديقه بأعراض ما قبل الذ..بحة بسبب نظام الطيبات
تقرير: ترامب يسعى لإدارة التجارة مع الصين.. والشركات الأمريكية ترى فرصة لتخفيف الرسوم الجمركية
الصحة اللبنانية: 3371 شهيدًا و10129 جريحًا حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول اللحوم بكثرة؟

اللحوم
اللحوم
نهى هجرس

مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، يتناول الأشخاص اللحوم بشكل كبير بأنواع وطرق مختلفة، ورغم أن اللحم مصدراً قيماً للبروتين والحديد، الزنك والعناصر الغذائية الأساسية، إلا أنه كأي شيء آخر، يصبح ضارًا عند الإفراط في تناوله. 

يتناول الكثير من الناس كميات من اللحوم تفوق بكثير ما يحتاجه جسمهم، وخاصة اللحوم الحمراء والمعالجة، مع مرور الوقت، قد يُرهق ذلك عملية الهضم، ويزيد من الالتهابات، ويرفع من خطر الإصابة بالأمراض، ويؤثر على الصحة العامة بطرق قد لا تكون واضحة دائمًا.

أضرار الإكثار من تناول اللحوم

- زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول اللحوم - وخاصة اللحوم الحمراء والمعالجة - إلى الإضرار بصحة القلب والأوعية الدموية.

يحتوي اللحم الأحمر على دهون مشبعة وكوليسترول، كما تحتوي اللحوم المصنعة على مواد حافظة مثل النترات، التي تسبب الالتهابات وتلف الشرايين

- مشاكل في الجهاز الهضمي وبطء الهضم

الإفراط في تناول اللحوم يضغط على الجهاز الهضمي.

لا يحتوي اللحم على الألياف، وهي ضرورية لحركة الأمعاء المنتظمة والهضم السليم، وقد يؤدي الإفراط في تناول اللحوم إلى إبطاء عملية الهضم بشكل ملحوظ

- ارتفاع خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان

تربط الدراسات باستمرار بين الإفراط في استهلاك اللحوم وزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

تحتوي اللحوم المصنعة على مركبات مسرطنة تتكون أثناء عمليات التمليح أو التدخين أو الطهي على درجات حرارة عالية، كما ينتج اللحم الأحمر جزيئات ضارة عند طهيه على درجات حرارة عالية جداً

اللحوم أضرار اللحوم فوائد اللحوم صحة القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

زيادة المعاشات والمرتبات

بعد عيد الأضحى.. موعد زيادة المعاشات والمرتبات

مقاتلة أمريكية إف 15

صاروخ صيني فوق الكتف.. الكشف عن مفاجأة بشأن إسقاط إيران لمقاتلة أمريكية إف 15

هجوم صاروخي إيراني

تصعيد مفاجئ.. إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية بالكويت

الأهلي والزمالك

طارق السيد بيشتغل إية؟.. تفاصيل خناقة جديدة بين ثنائي الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

رفع مخلفات العيد وإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية

محافظ سوهاج: حملات مكثفة لرفع مخلفات العيد وإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية

ارشيفيه

مصـ.رع شخص وإصـ.ابة آخر في تصادم دراجة نارية بجرار زراعي بالدقهلية

جانب من الحدث

وكيل صحة الوادي الجديد يتفقد مستشفى الداخلة ووحدتي أسمنت والمعصرة

بالصور

فستان لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها الأخير

مي سليم
مي سليم
مي سليم

في آخر أيام عيد الأضحى.. تكثيف مستمر لحملات النظافة والتجميل بجميع المراكز والمدن بالشرقية

نظافة
نظافة
نظافة

فيديو

الشهيد مساعد محمد مصطفى حربي

حكاية بطل| قصة استشهاد مساعد محمد مصطفى حربي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد