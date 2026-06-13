البشاميل.. طريقة التحضير وأسرار نجاح الصلصة البيضاء في المطبخ

يُعد البشاميل من أشهر الصلصات الأساسية في المطبخ العربي والعالمي، ويُستخدم في العديد من الوصفات الشهيرة التي تعتمد على الفرن أو الخَبز.

طريقة عمل البشاميل

يتميز البشاميل بقوامه الكريمي الناعم وطعمه الخفيف الذي يضيف غنى ومذاقًا مميزًا للأطباق المختلفة، مما جعله عنصرًا أساسيًا في أطباق مثل المكرونة بالبشاميل واللازانيا.

تقدم الشيف سلمى محمود طريقة عمل البشاميل.

المكونات الأساسية للبشاميل

طريقة عمل البشاميل

4 ملاعق كبيرة دقيق أبيض

4 ملاعق كبيرة زبدة أو سمن

4 أكواب حليب لبن

ملح حسب الرغبة

فلفل أبيض أو أسود

رشة جوزة الطيب اختياري لإضافة نكهة مميزة

طريقة تحضير البشاميل خطوة بخطوة

في قدر على نار متوسطة، تُذاب الزبدة حتى تصبح سائلة تمامًا دون أن تحترق.

يُضاف الدقيق تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى يمتزج مع الزبدة جيدًا، ويأخذ اللون الذهبي الفاتح.

يجب الاستمرار في التقليب في هذه المرحلة للتخلص من رائحة الدقيق النيئة.

يتم إضافة الحليب تدريجيًا وليس دفعة واحدة، مع التحريك المستمر باستخدام مضرب يدوي أو ملعقة خشبية.

يساعد التقليب المستمر على منع تكوّن التكتلات وضمان قوام ناعم ومتجانس.

مع استمرار التسخين، يبدأ الخليط في التماسك تدريجيًا حتى يصبح كريمي القوام.

يتم إضافة الملح والفلفل الأبيض أو الأسود، مع إمكانية إضافة رشة خفيفة من جوزة الطيب حسب الرغبة.

يُترك الخليط على نار هادئة لبضع دقائق إضافية حتى يصل إلى القوام المطلوب.

أسرار نجاح البشاميل

استخدام الحليب الدافئ يساعد على الحصول على قوام أكثر نعومة وسهولة في المزج.

التقليب المستمر أثناء إضافة الحليب يمنع حدوث أي تكتلات غير مرغوبة.

يمكن التحكم في كثافة البشاميل بسهولة من خلال زيادة كمية الحليب أو تركه على النار لفترة أطول.

استخدام الزبدة بدلًا من السمن يعطي طعمًا أخف وأكثر نعومة.

يجب عدم ترك الدقيق دون تقليب أثناء تحميره حتى لا يحترق ويؤثر على الطعم.

استخدامات البشاميل في المطبخ

يدخل البشاميل في تحضير المكرونة بالبشاميل، وهي من أشهر الأطباق في المناسبات والعزائم.

يستخدم في وصفات اللازانيا الإيطالية كطبقة أساسية تضيف قوامًا غنيًا ومميزًا.

يمكن استخدامه في أطباق الدجاج والخضار في الفرن لإضافة طعم كريمي لذيذ.

كما يمكن الاعتماد عليه في بعض وصفات الجراتان والبطاطس بالفرن.

أهمية البشاميل في المطبخ الحديث