قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غش المشروب الأشهر صيفًا.. مادة خطيرة تهدد صحة عشاق عصير القصب
تشحن في 5 دقائق فقط.. BYD تفاجئ العالم ببطارية خارقة
أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة
أسرة عبد العزيز مخيون ترد على محمد الغيطي| خاص
عاشوراء والمثليين.. 4 مطبات تعرقل مسيرة منتخب إيران في المونديال
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر
ضبط 11 طن دقيق مدعم فى حملات على المخابز السياحية
بسبب وضع أمني.. إخلاء المنطقة الأمنية في مطار هامبورج
بالقاهرة والمحافظات.. موعد صلاة الجمعة اليوم 12 يونيو 2026 م
بعد 5 أيام من الواقعة.. وفاة المتهم بقتل دكتور جامعي في المنوفية.. تفاصيل
الموالح تتصدر القائمة.. الصادرات الزراعية تتخطى 5 ملايين طن وفتح 21 سوقًا عالميًا جديدًا
رغم تكثيف الهجمات الأوكرانية.. محلل سياسي: التقدم الروسي في دونيتسك مستمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم

طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم
طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم
أسماء عبد الحفيظ

يعتبر طاجن لسان العصفور من الأطباق الشرقية الشهية التي تحظى بشعبية كبيرة في العديد من البيوت المصرية والعربية، فهو يتميز بمذاقه الغني وقوامه المتماسك ورائحته الشهية خاصة عند طهيه في الفرن. ويُعد هذا الطبق خيارًا مثاليًا لتقديمه على مائدة الغداء بجانب الدجاج المشوي أو اللحوم، كما يمكن تحضيره كوجبة متكاملة بإضافة قطع اللحم أو الفراخ والكبد والقوانص.

طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن 

ورغم أن مكوناته بسيطة ومتوفرة في كل منزل، فإن سر نجاح طاجن لسان العصفور يكمن في طريقة التحضير الصحيحة، بداية من تحمير حبات لسان العصفور حتى تكتسب اللون الذهبي، مرورًا باستخدام مرق غني بالنكهة، وصولًا إلى تسويته داخل الفرن ليحصل على مذاق يشبه وصفات المطاعم، للشيف مني بهاء.

طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم 

مكونات طاجن لسان العصفور

لتحضير طاجن لسان عصفور يكفي من 4 إلى 6 أشخاص، ستحتاجين إلى:

  • كوبين من لسان العصفور.
  • ملعقتين كبيرتين من السمن أو الزبدة.
  • بصلة كبيرة مفرومة ناعمًا.
  • فصين من الثوم المهروس.
  • 4 أكواب من مرق الدجاج أو اللحم الساخن.
  • ملعقة صغيرة من الملح.
  • نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
  • ربع ملعقة صغيرة من القرفة أو الحبهان المطحون حسب الرغبة.
  • ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم لإضافة لون ونكهة مميزة.
  • ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

طريقة عمل طاجن لسان العصفور خطوة بخطوة

 طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم 

ابدئي بوضع مقلاة واسعة على نار متوسطة، ثم أضيفي السمن أو الزبدة واتركيها حتى تذوب، بعدها ضعي لسان العصفور وابدئي في تقليبه باستمرار حتى يتحول لونه من الأصفر الفاتح إلى اللون الذهبي المائل للبني. وهذه الخطوة من أهم مراحل إعداد الوصفة لأنها تمنح الطبق مذاقًا عميقًا وشهيًا.

بعد ذلك أضيفي البصل المفروم وقلبيه مع لسان العصفور حتى يذبل ويأخذ لونًا خفيفًا، ثم أضيفي الثوم وقلبي لمدة نصف دقيقة فقط حتى تظهر رائحته دون أن يحترق.

أضيفي بعد ذلك الملح والفلفل الأسود والبهارات والقرفة أو الحبهان، ثم ضعي ملعقة صلصة الطماطم وقلبي جميع المكونات جيدًا حتى تتجانس.

اسكبي المرق الساخن بالتدريج مع التقليب، ثم اتركي الخليط على النار لمدة 5 دقائق حتى تبدأ حبات لسان العصفور في امتصاص جزء من النكهة.

انقلي الخليط بالكامل إلى طاجن مناسب للفرن، وغطيه بورق الألومنيوم، ثم ضعيه في فرن ساخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة تتراوح بين 25 و35 دقيقة، أو حتى يتشرب لسان العصفور المرق ويصبح ناضجًا.

 

لسان العصفور طاجن لسان العصفور عمل طاجن لسان العصفور طريقة عمل طاجن لسان العصفور طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

1160 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 12-6-2026.. عيار 21 بكام؟

محمد صلاح

الكومي عن ذكر اسم محمد صلاح في أغنية افتتاح المونديال: أنا رأسي مرفوعة

ترامب

العد التنازلي للحرب توقف فجأة.. ترامب يكشف مفاجأة كبرى قبل ساعات من ضرب إيران

ابراهيم عبد الجواد

إبراهيم عبد الجواد يكشف عن أولي صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

تبدأ بعد 8 أيام| جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 ..مواعيد رسمية نهائية

صلاة الجمعة

أيهما أفضل أصلي تحية المسجد أم أستمع لخطبة الجمعة؟.. أمين الفتوى يجيب

أمريكا وإيران

العقوبات ومضيق هرمز.. النص الكامل لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران لوقف الحرب

زيزو

أمير هشام: الأهلي يدرس بيع زيزو في هذه الحالة

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر يوضح موقفه من منشور حول العقاقير النفسية: هدفه التوعية

مرصد الأزهر يوضح موقفه من منشور حول العقاقير النفسية: هدفه التوعية

وزارة الأوقاف تواصل المتابعة الميدانية للأداء الإداري والدعوي بعدد من المديريات الإقليمية

وزارة الأوقاف تواصل المتابعة الميدانية للآداء الإداري والدعوي بعدد من المديريات الإقليمية

أثر استقرار الأسرة في بناء الإنسان..موضوع خطبة الجمعة اليوم

أثر استقرار الأسرة في بناء الإنسان.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

بالصور

طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم

طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم
طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم
طريقة عمل طاجن لسان العصفور في الفرن.. وصفة شهية بطعم المطاعم

بعد 18 عاما من الانتظار.. 220 أسرة تستغيث لتسليم شقق أبراج الياسمين بالزقازيق

جانب من الاستغاثة
جانب من الاستغاثة
جانب من الاستغاثة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد