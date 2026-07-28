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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

يمني وسوري وفلسطيني ومصريتان الفائزون بالمراكز الأولى في مسابقة مئذنة الأزهر

«مئذنة الأزهر للشعر العربي» تكرّم الفائزين
«مئذنة الأزهر للشعر العربي» تكرّم الفائزين
أحمد سعيد

كرّم مركز الأزهر لتطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب الفائزين في الموسم الخامس من مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر العربي» لعام 2025م، التي جاءت دعمًا للقضية الفلسطينية، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت اليوم الاثنين لتكريم المشاركين والفائزين، بحضور لفيف من القيادات الدينية والتنفيذية وعلماء الأزهر الشريف.

«مئذنة الأزهر للشعر العربي» تكرّم الفائزين في موسمها الخامس دعمًا للقضية الفلسطينية

وأسفرت نتائج الموسم الخامس للمسابقة عن فوز  الشاعر وضاح علي علي حاسر من اليمن بالمركز الأول، عن قصيدة «عبور إلى قلب القضية»، فيما حصلت الشاعرة دعاء محمد رجب من مصر على المركز الثاني عن قصيدة «نبؤة الزيتون»، وجاء في المركز الثالث الشاعر حمزة محمد الحلبي من فلسطين، عن قصيدة «سكون في منتهى الضجيج»، بينما حصدت الشاعرة نور الهدى محمد من مصر المركز الرابع عن قصيدة «رسالة من محب يموت في أرض الحرب»، بينما حصل الشاعر نجم شحود العلي من سوريا على المركز الخامس عن قصيدة «نفوس على قارعة اليقين».

كما شهدت المسابقة تكريم خمسة من أصحاب المشاركات المتميزة بمنحهم جوائز تشجيعية، وهم: أحمد وجدي منى من إندونيسيا عن قصيدة «سلام عليك يا فلسطين»، ومحمد علي أصغر من باكستان عن قصيدة «همهمة أقصى»، وطاهر مدركة تيبا من الهند عن قصيدة «عنبر القدس»، وحسن أبو بكر الصباحي من نيجيريا عن قصيدة «آنست حبك نارًا»، ومحمد عبد الغفار بوبلاجي من نيجيريا عن قصيدة «الرؤيا الأخيرة».

هذا؛ وقد ضمت لجنة تحكيم الموسم الخامس من مسابقة «مئذنة الأزهر للشعر العربي» نخبة من أساتذة الأدب والنقد واللغة العربية، وهم: أ.د. إبراهيم صلاح المهدي، أستاذ البلاغة والنقد وعضو مجمع البحوث الإسلامية ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، وأ.د. عبد إبراهيم أحمد، أستاذ الأدب والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة وعميد الكلية الأسبق، وأ.د. علاء أحمد السيد جانب، أستاذ الأدب والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة وعميد الكلية، إلى جانب أ.د. مصطفى السواحلي، أستاذ الأدب والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة بجامعة الأزهر، بما عكس المستوى العلمي المتخصص للجنة، وخبراتها في مجالات الأدب والنقد والبلاغة، وأسهم في تقييم الأعمال المشاركة وفق معايير علمية وأدبية رصينة.

وتأتي المسابقة في إطار جهود مركز الأزهر لتطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب في اكتشاف المواهب الشعرية ورعايتها، وتعزيز ارتباط الطلاب باللغة العربية وآدابها، وإتاحة المجال أمام المواهب من مختلف الدول للتعبير عن القضايا الإنسانية والعادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

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