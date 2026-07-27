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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية يهنئ الدكتور محمود صديق لتكليفه بتسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
أحمد سعيد

تقدم الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، بخالص التهنئة وصادق الأمنيات إلى الدكتور محمود صديق، بمناسبة تكليفه بتسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر.

وأعرب مفتي الجمهورية عن ثقته في أن ما يتمتع به من خبرةٍ علميةٍ وإداريةٍ راسخة سيكون خيرَ عونٍ له على أداء هذه المسؤولية، سائلًا المولى سبحانه وتعالى أن يوفقه، ويُسدِّد خطاه، وأن يُكلِّل مسيرته بمزيدٍ من النجاح والعطاء في خدمة جامعة الأزهر ورسالتها العلمية والدعوية.

مفتي الجمهورية يهنئ الدكتور محمود صديق بمنصبه الجديد

كما يُعرب فضيلة مفتي الجمهورية عن بالغ تقديره ووافر امتنانه لفضيلة الأستاذ الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر السابق، لما بذله من جهودٍ مخلصة وعطاءٍ متواصل طوال فترة تولِّيه رئاسة الجامعة، وما أسهم به من دعمٍ لمسيرتها العلمية، وارتقاءٍ برسالتها التعليمية والدعوية، وترسيخٍ لمكانتها بوصفها إحدى أعرق المؤسسات العلمية في العالم الإسلامي. 

ودعا الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء على ما قدَّمه، وأن يوفِّق الجميع لما فيه خير الأزهر الشريف وخدمة الوطن والأمة.

مفتي الجمهورية يهنئ الدكتور محمود صديق بمنصبه الجديد مفتي الجمهورية الدكتور محمود صديق مفتي الجمهورية يهنئ الدكتور محمود صديق رئيس جامعة الأزهر جامعة الأزهر الأزهر

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