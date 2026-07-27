طارق السعيد يطالب الجماهير بدعم وتشجيع منتخبي الناشئين والناشئات بتصفيات الأفروباسكت

أكد طارق السعيد، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة ومدير بطولة التصفيات المؤهلة لبطولة الأفروباسكت للناشئين والناشئات، المقامة باستاد القاهرة الدولي، أن منتخبي مصر يواصلان تقديم مستويات مميزة تعكس التطور المستمر في الأداء، رغم تفاوت مستويات المنتخبات المشاركة في البطولة.

وقال السعيد إن المنافسات تشهد ندية كبيرة من بعض المنتخبات المشاركة في البطولة، وهو ما انعكس على نتائج المباريات وفوارق النقاط، مؤكدًا أن الدعم الجماهيري يمثل عنصرًا حاسمًا في تحفيز اللاعبين وتحقيق أفضل النتائج.

ووجّه نائب رئيس الاتحاد دعوة إلى الجماهير المصرية للحضور ومؤازرة منتخبي الناشئين والناشئات خلال المباريات، مؤكدًا أن أبواب استاد القاهرة مفتوحة أمام المشجعين، وقال: "نناشد جماهيرنا التواجد بكثافة لدعم المنتخبين، فالحضور الجماهيري يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة ويسهم في رفع مستوى أداءهم داخل الملعب."

وأشار سعيد إلى الإشادة الواسعة التي حظي بها الاتحاد المصري لكرة السلة من ممثلي الوفود المشاركة، بفضل المستوى المتميز للتنظيم وحسن الاستقبال، لافتًا إلى أن اللجنة المنظمة تحرص على التواصل المستمر مع جميع البعثات لتذليل أي عقبات وتوفير الأجواء المثالية التي تضمن نجاح البطولة.

وكشف مدير البطولة أن منتخب الناشئات نجح في بلوغ الدور نصف النهائي رغم التحديات التي واجهته، إذ لم يبدأ تجمعه الإعدادي إلا قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة، إلى جانب تعرض ثلاث لاعبات للإصابة، اثنتين منهن خلال المنافسات، إلا أن اللاعبات قدمن أداءً قويًا وحققن نتائج إيجابية تعكس روحهن القتالية.

وأوضح السعيد أن الهدف لا يقتصر على حجز إحدى بطاقتي التأهل إلى بطولة الأفروباسكت، وإنما يمتد إلى تحقيق الفوز في جميع المباريات، باعتبار هذه التصفيات محطة إعداد مهمة وبروفة قوية قبل خوض البطولة القارية.

واختتم سعيد تصريحاته بالإعلان عن خوض المنتخب المصري سلسلة من المباريات الودية عقب انتهاء التصفيات، ضمن برنامج إعداد شامل يهدف إلى رفع جاهزية المنتخبين للاستحقاقات والبطولات المقبلة.