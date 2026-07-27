لو بتدفع كتير .. تعرف على سبب زيادة استهلاك سياراتك للبنزين

يعاني كثير من السائقين تراجع مفاجئ في أداء سياراتهم دون معرفة السبب الواضح، خاصة في ظل غياب إشارات دقيقة تحدد مصدر المشكلة، ومن أبرز الأسباب الشائعة وراء ذلك، عطل حساس قياس كتلة الهواء (MAF) أو " الايرماس" كما يطلق عليه في مصر، الذي يلعب دورًا محوريًا في كفاءة عمل المحرك.

ويعد حساس قياس كتلة الهواء ‏MAF‏ أو " الايرماس"، هو الحساس مسؤول عن قياس كمية الهواء الداخلة إلى المحرك، ثم إرسال هذه البيانات إلى وحدة التحكم الإلكترونية، التي تضبط بدورها نسبة الهواء إلى الوقود لتحقيق أفضل أداء ممكن، وعند حدوث خلل في هذا الحساس، يختل هذا التوازن، ما يؤدي إلى ضعف في العزم وزيادة ملحوظة في استهلاك الوقود.

وتظهر علامات تلف حساس الـMAF في عدة صور، أبرزها ضعف السحب، وارتفاع استهلاك البنزين، وصعوبة تشغيل السيارة أو توقفها بشكل مفاجئ، بالإضافة إلى إضاءة لمبة الأعطال (Check Engine)، وخروج دخان أسود من الشكمان، إلى جانب تقطيع أو اهتزاز أثناء القيادة، ومع ذلك قد تتشابه هذه الأعراض مع مشاكل أخرى مثل خلل صمام EGR، وهو ما يستدعي فحصا دقيقا لتحديد السبب الحقيقي.

أما عن طرق التأكد من سلامة الحساس، فيمكن فحصه باستخدام جهاز “الملتيميتر”، حيث يجب أن تتغير قراءته مع زيادة الضغط على دواسة الوقود، وإذا ظلت القراءة ثابتة أو لم تتغير، فهذا يشير إلى وجود عطل.

وفي بعض الحالات، قد يساعد تنظيف الحساس باستخدام منظف مخصص في تحسين الأداء بشكل مؤقت، بشرط التعامل معه بحذر شديد نظرا لحساسيته، لكن إذا استمرت المشكلة أو كان الحساس متسخا بشدة، فالأفضل استبداله.

كما أن تجاهل هذه المشكلة قد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود وتدهور أداء المحرك مع الوقت، وربما التسبب في أعطال أكبر، لذلك الاهتمام بهذا المكون البسيط وصيانته بشكل دوري يساعد في الحفاظ على كفاءة السيارة وتقليل تكاليف التشغيل.