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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن فتح باب الطعون على نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية

قطاع المعاهد الأزهرية
قطاع المعاهد الأزهرية
أ ش أ

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، فتح باب تلقي طعون طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2025/ 2026، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 28 يوليو، وحتى يوم الثلاثاء 11 أغسطس، وذلك من خلال منظومة الطعون الإلكترونية.

وأوضح القطاع، أن رسوم الطعن تبلغ 200 جنيه للمادة الواحدة، ويمكن سدادها إلكترونيًّا عبر موقع المنظومة أو من خلال الإدارات التعليمية التابعة للطالب، ويحق للطالب أو من ينوب عنه تقديم طلب الطعن مرفقًا بإيصال سداد الرسوم، بينما يقتصر الاطلاع على ورقة الإجابة على الطالب نفسه فقط، مع ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي أو استمارة النجاح.

وأشار القطاع إلى أنه لا يجوز التقدم بطعن في حالات محددة، منها حصول الطالب على الدرجة النهائية في المادة محل الطعن، أو المواد التي سبق نجاحه فيها في الأعوام السابقة، أو المواد الملغاة بقرار، كما يحق للطالب المعيد التقدم بطعن في المواد التي أدى امتحاناتها هذا العام فقط.

وأوضح قطاع المعاهد أن نتائج الطعون سيتم إعلانها عبر بوابة الأزهر الشريف، وفي حال زيادة درجات الطالب في أي مادة بعد إعلان النتيجة، يتوجه بنفسه إلى المنطقة التعليمية التي سدد بها رسوم الطعن لتقديم طلب استرداد الرسوم، على أن تتم متابعة إجراءات الصرف من خلال المنطقة التعليمية التابعة له.

وفي إطار تعزيز ضمانات الشفافية وصون حقوق الطلاب، وبتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تم تشكيل لجنة عليا لتظلمات طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، تتولى نظر التظلمات المقدمة على نتائج الطعون، وذلك خلال مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ إعلان نتائج الطعون، بعد سداد الرسوم المقررة، وعند استيفاء طلب الطعن لشروطه يتم بناء عليه مراجعة رصد الدرجات وكذا تصحيح الأسئلة أو الفقرات التى لم تصحح من قبل، وذلك وفق القواعد والضوابط المقررة في منظومة الطعون.

المعاهد الأزهرية طعون طلاب الشهادة الثانوية

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