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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأولى على الأزهر بالمنوفية: كنت أنتظر مكالمة شيخ الأزهر

الأولى على الثانوية الأزهرية بالمنوفية
الأولى على الثانوية الأزهرية بالمنوفية

انطلقت الزغاريد في قرية دلهمو التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية عقب إعلان حصول الطالبة روفيدة عوني أبو عوض، علي المركز الأول على مستوى محافظة المنوفية بالقسم الأدبي في الثانوية الأزهرية. 

وسادت الفرحة داخل منزل الطالبة وتوافد الجميع لتهنئتها بحصولها علي المركز الأول في الثانوية الأزهرية بمحافظة المنوفية. 

وقالت الطالبة روفيدة، أنها كان تتمنى أن تكون ضمن قائمة أوائل الجمهورية، موضحة أن حلمها الأكبر كان تلقي مكالمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتهنئتها بالتفوق. 

واكدت أن فرحتها بالحصول على المركز الأول بالمحافظة كبيرة، وكان هدفا سعت إليه منذ بداية العام الدراسي ان تكون بين الاوائل. 

وأوضحت ان تفوقها وحصولها علي المركز الأول علي مستوي المحافظة جاء نتيجة الالتزام بالمذاكرة اليومية، وتنظيم الوقت، والحرص على استغلال كل دقيقة خلال العام الدراسي، إلى جانب الدعم النفسي الكبير الذي تلقته من أسرتها ومعلميها، الذين لم يبخلوا عليها بالنصح والتشجيع طوال مشوارها الدراسي.

وتابعت الأولي علي المنوفية، ان أسرتها كانت أكبر الداعمين لها حتى تحقق حلمها، مؤكدة أنها كانت تدرس في التعليم العام قبل انتقالها إلى التعليم الأزهري وكان قرار التحويل  نقطة فارقة في حياتها. 

وأشارت إلى أنها أتمت حفظ القرآن الكريم كاملًا منذ الصف السادس الابتدائي، موضحة أن حفظ كتاب الله كان مصدرًا للسكينة والدافع الأكبر لها على مواصلة الاجتهاد.

المنوفية محافظة المنوفية اوائل الثانوية الأزهرية

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