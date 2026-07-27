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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تكريم أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية والعامة بالمنوفية

محافظ المنوفية ورئيس المنطقة الأزهرية
محافظ المنوفية ورئيس المنطقة الأزهرية

شارك الدكتور حسن درويش، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، في احتفالية تكريم أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية والعامة، التي نظمتها محافظة المنوفية برعاية اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، وذلك تقديرًا للطلاب المتفوقين وتحفيزًا لهم على مواصلة مسيرة التميز والنجاح.

وشهدت الاحتفالية حضور هاني عنتر، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، والدكتور حسن الخولي، رئيس مجلس الآباء والأمناء والمعلمين بالتربية والتعليم، والحاج صلاح خطاب، رئيس مجلس إدارة شركات الخطاب، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، ورموز المجتمع المحلي، وأولياء أمور الطلاب المكرمين.

وفي مستهل كلمته، أعرب اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، عن بالغ اعتزازه بالطلاب المتفوقين، مؤكدًا أن ما حققوه من نجاح هو ثمرة الاجتهاد والمثابرة، وموجهًا خالص التهنئة لهم ولأسرهم التي كان لها الدور الأكبر في توفير البيئة الداعمة للتفوق، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء الإنسان والاستثمار في العقول الواعدة، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية وصناعة المستقبل.

ومن جانبه، ألقى الدكتور حسن درويش، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، كلمةً أكد خلالها أن أول ما نزل من الوحي على سيدنا محمد ﷺ كان قول الله تعالى: ﴿اقْرَأْ﴾، وهو أمرٌ إلهي يرسخ مكانة العلم ويؤكد أن نهضة الأمم تبدأ بالعلم والمعرفة. وأوضح أن طالب العلم يسير على درب الأنبياء، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، يحملون رسالة الإصلاح والبناء ونشر القيم والخير بين الناس، مؤكدًا أن طلب العلم ليس مجرد تحصيل للمعرفة، وإنما رسالة سامية تسهم في بناء الإنسان ورفعة الأوطان.

وأضاف أن تفوق الطلاب اليوم هو ثمرة الجد والاجتهاد، وتجسيدٌ عملي لمعنى الأمر الإلهي بالقراءة والتعلم، داعيًا أبناءه الطلاب إلى مواصلة السعي نحو التميز، والتحلي بالأخلاق والقيم النبيلة، ليكونوا نماذج مضيئة تسهم في خدمة وطنهم وأمتهم.

وتخللت الاحتفالية عدد من الفقرات الفنية والثقافية التي أضفت على الحفل أجواءً من البهجة والاعتزاز، وعكست اهتمام محافظة المنوفية بتكريم النماذج المشرفة وتحفيزها على مواصلة التفوق والإبداع.

وفي ختام الاحتفالية، قام اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بتسليم دروع التكريم لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى على مستوى منطقة المنوفية الأزهرية في الشهادة الإعدادية.

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